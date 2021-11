La nouvelle éco : un annuaire des réparateurs sarthois

Avant de jeter un objet, essayez de le réparer. Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, la chambre des métiers de la Sarthe organise vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021 une rencontre à la Biocoop de Sargé-lès-Le Mans avec une dizaine de réparateurs adhérents à la charte Répar'Acteurs. L'objectif est de mettre en relation les usagers et les réparateurs souffrant d'un manque de visibilité. Pour cela, un annuaire local des réparateurs vient aussi d'être créé explique Virginie Garry, conseillère développement durable à la chambre des métiers de la Sarthe.

France Bleu Maine : le marché de la réparation est-il un marché qui se développe en Sarthe ?

Virginie Garry : c'est une activité qui revient parce qu'on en parle de plus en plus, qu'on parle d'économie circulaire, on parle de transition écologique et on a eu également la crise sanitaire. Ce sont des facteurs qui font que les gens sont davantage sensibles à la planète et ont envie de faire quelque chose pour ça. Et puis il y a aussi le volet économique, beaucoup de gens pensent que la réparation cela va coûter moins cher - et c'est le cas - mais ce qui est sûr c'est qu'ils manquent d'information à ce sujet, ils ne savent pas exactement ce qui peut être réparé et où aller précisément pour faire réparer leurs objets.

Pour cela, vous avez mis en place un annuaire des réparateurs.

Oui, il y a un annuaire national porté par l'Ademe (ndlr : l'agence national de l'environnement et de la maitrise de l'énergie) et par la chambre des métiers de l'artisanat. Et puis on a aussi travaillé sur un annuaire local pour que les gens puissent savoir à qui s'adresser. Je recherche par exemple de la retouche et je vais savoir quelles sont les couturières retoucheuses à côté de chez moi en Sarthe.

Combien de réparateurs recensez-vous ?

Sur le Pays du Mans, on a 35 répar'acteurs, en Sarthe c'est 70 entreprises de la réparation et en Pays de la Loire 4 500. Cela ne concerne pas tous les réparateurs, ils n'ont pas tous fait le choix de devenir répar'acteurs car il y a une charte à respecter. En revanche sur l'annuaire national de l'Ademe, vous allez retrouver tous les artisans de la réparation de manière exhaustive.

Où peut-on trouver ces annuaires ?

L'annuaire national est sur internet et l'annuaire local, nous le distribuons physiquement comme par exemple à la biocoop.

Que dit la loi désormais au sujet de la réparation ?

Il y a la loi Agec de février 2020 qui a instauré de nouvelles mesures. Depuis le 1er janvier 2021, il y a l'indice de réparabilité. C'est une note allant de zéro à dix. Zéro le produit n'est pas réparable, dix il est très réparable et on peut même envisager l'auto-réparation. C'est un indice que vous devez normalement trouver près du prix en magasin et sur internet dans la description de l'équipement. Il faut penser à regarder et se dire que mon objet sera peut être réparable et qu'il durera plus longtemps. On attend maintenant un indice de durabilité pour donner une information sur la robustesse du produit qu'on achète.

