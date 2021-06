La nouvelle éco : un annuaire pour recenser tous les vignerons des Pyrénées-Orientales

"C'était un peu une chasse au trésor", confie Jérôme Vilacèque. Le consultant en communication de la société Urban Media a passé ces derniers mois à recenser tous les vignerons des Pyrénées-Orientales pour les compiler dans un annuaire. Baptisé "Le Tap", ce qui signifie "le bouchon", il servira à diffuser les contacts et les spécificités de chaque professionnel du vin. "Aujourd'hui, il y a beaucoup de méconnaissance de ce qui se propose chez les vignerons. On n'arrive pas forcément à avoir une vision d'ensemble", explique-t-il. "Beaucoup de vignerons restent dans leur vigne et leur cave, et utilisent seulement leur téléphone pour vendre leur vin donc au niveau marketing, des fois ce n'est pas évident de les avoir."

Dans cet annuaire, les vignerons des Pyrénées-Orientales seront référencés par ordre alphabétique et avec un système de pictogrammes en fonction des spécialités de chacun. Ils seront aussi classés en fonction des situations géographiques, du type de viticulture (bio ou classique) et des activités proposées sur le site. "Il y a souvent une méfiance vis-à-vis des annuaires, surtout quand c'est fait au niveau national, donc ça a été difficile de gagner la confiance de tous ces vignerons", continue Jérôme Vilacèque. "On a le soutien des institutions locales donc ça nous permet d'avoir des retours. On va continuer à défricher, à appeler les gens et à aller les voir."

40 000 exemplaires distribués dans le département

Cet annuaire des vignerons devrait être édité à 40 000 exemplaires avant l'été, et sera distribué gratuitement dans 500 points de dépôt. "Cet annuaire va forcément servir aux professionnels, mais ça sera aussi utile aux touristes qui viendront l'été pour leur donner une vision d'ensemble, ils pourront le ramener chez eux et chercher des infos à distance", continue le consultant en communication. "Mais cet annuaire est aussi à destination des habitants du département et des départements voisins qui utiliseront ce support pour venir visiter un domaine ou commander des bouteilles." Une version numérique est aussi prévue, ainsi qu'une réédition à la rentrée.