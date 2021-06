La nouvelle éco : un apéritif distillé au pays du cognac

Ils ont 32 ans tous les deux. Et c'est en France qu'ils se sont rencontrés, autour de l'importation des produits d'une société anglaise, Halewood Wine and Spirits. Et puis, ce fut le Brexit et la crise sanitaire liée au COVID ; impossible de voyager à l'étranger pour importer des boissons alcoolisées. Alors l'Alsacien Vincent Assié, passionné de whisky, et le Charentais Thibault Feniou, spécialiste du cognac, ont décidé en Octobre 2020 de créer en Charente leur propre société "Shaker Spirits", pour créer et distribuer des marques, et conseiller leurs confrères sur le marché international. Parmi les créations de Shaker Spirits, à Angeac-Charente, au pays des dinosaures, un apéritif français qui fait penser à l'Italie : "Escale", 15 degrés d'alcool seulement.

Partenaires de Surfrider

Maintenant, c'est vers leurs collègues importateurs à l'étranger que Thibault Feniou et Vincent Assié veulent se tourner. Les marchés de l'Allemagne et de la Belgique se sont déjà ouverts à leurs produits, bientôt les Etats Unis, la Scandinavie et l'Italie. Shaker Spirits a l'intention d'embaucher prochainement deux salariés. Une nouvelle gamme de produits est attendue pour janvier 2022. La société participe financièrement aux activités de l'association Surfrider pour la protection du littoral, et le nettoyage des déchets marins.