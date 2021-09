EN IMAGES - Un appartement "Harry Potter" et "Pirates des Caraïbes" bientôt en location à Reims

Dormir sous les étoiles dans un appartement. C'est possible grâce à ce concept repris à Reims par Claire, 36 ans. Cette secrétaire vient d'acheter un appartement quartier Laon-Zola. Après de gros travaux de décoration, il sera disponible à la location sur la plateforme Airbnb courant octobre.

Des sagas mythiques

À l'intérieur de ce 80 mètres carrés, trois chambres et un salon. Un thème pour chaque pièce : une chambre Star Wars (sous les étoiles donc !), une chambre Harry Potter avec chaudrons, baguettes magiques et vieux grimoires, une chambre Pirates des Caraïbes avec tonneaux et squelette et un salon influencé par le film La Famille Addams.

Le couloir de l'appartement est inspiré de l'univers d'Harry Potter - Claire

L'idée de Claire et ses décorations "faites main", c'est d'attirer des familles : "Ca peut plaire aux enfants, j'essaie de satisfaire au mieux tout le monde, d'où ces quatre thèmes." Pour une nuit en semaine, comptez 100 euros et 150 euros le week-end. Selon Claire, elle devrait rentrer dans ses frais si l'appartement est loué environ 90 jours par an : "J'ai fait mes calculs mais c'est vrai que de jour en jour, j'ajoute des choses dans l'appartement. Il a coûté 155.000 euros plus les travaux de décoration, mais le budget exact je suis incapable de le dire."

La chambre Pirates des Caraïbes et les détails - Claire

Un crâne dans la chambre des pirates - Claire

Enigmes et escape game

Pour se démarquer encore un peu plus, Claire propose à ses clients de résoudre une énigme, via un "escape game" entièrement organisé dans l'appartement. De quoi convaincre un maximum de touristes.

Cet appartement thématique devrait être le premier d'une longue série pour Claire. La Rémoise ambitionne déjà d'acheter un autre bien, près de la Cité des sacres, dans les vignes. Une maison qui sera aussi en location sur Airbnb.