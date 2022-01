La nouvelle éco : un appel pour trouver des artisans amiénois pour le Marché des créateurs

A Amiens, la mairie et la métropole cherchent des talents locaux pour exposer leurs plus belles œuvres sur le marché des créateurs, à partir de la fin avril, au pied de la cathédrale Notre-Dame. Un appel à projets est lancé sur le site de la ville, à remplir avant la fin février pour les intéressés. Cela concerne tous les artisans, de grande ou de plus petite taille, tant que les créations sont faites main, précise la mairie. Il y aura plus d'une cinquantaine d'exposants choisis par un jury, indique Nathalie Lavallard, adjointe au maire d'Amiens déléguée au commerce et à l'artisanat local.

Nathalie Lavallard, adjointe au maire d'Amiens, sur le marché des créateurs de la ville Copier