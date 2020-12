La nouvelle éco : un appel pour un partenariat entre grandes surfaces et restaurateurs ruraux en Deux-Sèvres

En plus des produits locaux, ce couple de restaurateurs deux-sévriens voudraient également vendre des produits en provenance de grandes surfaces (Photo d'illustration)

Transformer leur restaurant rural en épicerie le temps de la crise, c'est l'idée de Bruno et Charlotte Varlet, des restaurateurs d'Assais les Jumeaux, dans les Deux-Sèvres. En mars dernier déjà, le couple avait proposé à des producteurs locaux de vendre leurs produits dans leur restaurant "Au bon temps" transformé en point de vente. Rebelote pour ce deuxième confinement, mais cette fois les Varlet veulent aller plus loi et lancent un appel aux grandes enseignes.

Des restaurants ruraux transformés en épiceries

L'idée, c'est de faire de leur restaurant-épicerie, une sorte de succursale de la grande distribution en milieu rural. Continuer à vendre des produits locaux mais proposer également des produits de base, du quotidien, à un prix raisonnable.

Charlotte Varlet espère donc établir un partenariat national entre les grandes surfaces et les restaurateurs ruraux. Encore faut-il trouver des enseignes qui acceptent de jouer le jeu.

"Pour les grandes enseignes, c'est un moyen de gagner de la visibilité en milieu rural à moindre coût : pas de commerciaux, ni de transport ni de stock à entreposer", explique Charlotte Varlet, à l'initiative de cette idée.

Sans compter, qu'outre les produits locaux, les restaurateurs ruraux vendraient "des produits d'enseigne", leur faisant "une publicité (in)directe", ajoute la restauratrice.

Un appel aux grandes surfaces

Si Casino et Carrefour se sont montrés interessés par l'idée, ils craignent toutefois de faire de l'ombre à leurs propres enseignes implantées dans les villes moyennes. Charlotte Varlet en appelle donc à d'autres grands noms de la grande distribution : Auchan, Hyper U, Leclerc, Intermarché ou Aldi et Lidl. Du côté des restaurateurs, l'idée séduit aussi. Dans les Deux-Sèvres, plusieurs professionnels se disent prêts à transformer leurs restaurants en épiceries de campagne pour surmonter le confinement.