La Nouvelle éco : un an après leur renaissance, les cycles Dilecta confirme leur grand retour

Née en 1913 au Blanc, les vélos Dilecta ont écrit jusqu’en 1968 quelques-unes de plus belles pages de l’histoire du cyclisme. Un entrepreneur passionné, Éric Vanhaverbeke, a relancé la marque il y a un an avec succès.

Paul Belmondo et Éric Vanhaverbeke (à gauche) avec l'équipe de KM0 Travel, une agence dédiée aux événements et voyages à vélo.

Le pari était loin d’être gagné. Il y a près d’un an, en mars dernier, Éric Vanhaverbeke, un entrepreneur avec une expérience de vingt-cinq ans dans l’industrie du cycle, décidait de relancer la marque Dilecta, plus d’un demi-siècle après sa disparition.

Créée au Blanc en 1913 par Albert Chichery, l’usine a employé jusqu’à 250 salariés. Le nom Dilecta est associé aux grandes heures du cyclisme français. Elle a fermé en 1968 lors du déclin du vélo et de l’avènement du cyclomoteur. Certains de ses modèles sont aujourd’hui conservés à l’Écomusée de la Brenne.

Du haut de gamme made in France

Pour cette renaissance de la marque, Éric Vanhaverbeke a opté un marché de niche : des vélos sportifs haut de gamme de fabrication française avec une fourchette de prix entre 4000 et 6000 euros. Trois modèles sont disponibles sur le site internet : “Le Forçat” (un modèle gravel), “Le Blanc” (un modèle route) et “Le Paname” (un modèle urbain). Ils ont obtenu de très bons échos dans la presse spécialisée.

Fin août 2021, une randonnée cycliste reliant Paris au Blanc a été organisée avec la participation du parrain de la marque, Paul Belmondo. Les participants ont été accueillis au vélodrome. Une grande fête du vélo dans la ville qui a vu naître la marque est en projet pour 2023.

L'ancien directeur de la production de l'usine Dilecta du Blanc en compagnie d'Éric Vanhaverbeke. - Dilecta

“Je suis très satisfait de cette première année. On a vendu tout ce que l’on a produit, se réjouit Éric Vanhaverbeke. On est en train de prendre notre place sur le marché du cycle haut de gamme. On est bien parti, on a le vent dans le dos. Il s’agit maintenant de pérenniser cette présence.”

Il faut compter aujourd’hui trois à quatre mois d’attente avant livraison. L’atelier, situé en Touraine, est au maximum de ses capacités de production, tout comme les autres ateliers spécialisés, tant la demande est forte en France.

Deux nouveaux modèles

Deux nouveaux modèles devraient être lancés d’ici 2023 : un vélo de ville au prix plus accessible - comme en proposait Dilecta dans les années 1950-60 - et un vélo haut de gamme à assistance électrique. Cette année, les vélos Dilecta feront également leur retour sur la course Bordeaux-Paris où la marque s’est illustrée par le passé.