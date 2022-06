La nouvelle éco : un an après son lancement, Eau Neuve, l'eau en carton fabriquée en Ariège fait un tabac

Des bouteilles d'eau minérale en carton. Le concept, développé par la Compagnie des Pyrénées en Ariège, a été lancé il y a un an et connait un certain succès partout en France.

La nouvelle éco s'intéresse à une innovation ariégeoise qui connait un certain succès : « Eau Neuve » (Ô9), de l’eau minérale produite et conditionnée dans des bouteilles en carton à Mérens-les-Vals par la Compagnie des Pyrénées. Elle a été lancée il y a un an : l’entreprise avait passé un marché pour approvisionner les wagons-bars des TGV et partenariat avec plusieurs grands festivals comme Jazz in Marciac! Et depuis, le produit a fait son chemin.

Un an après le lancement d’Ô9, comment se porte ce produit ?

Très honnêtement, Ô9 se porte très bien : le produit commence à être connu et reconnu et bien présent sur le marché. On a démarré avec un gros contrat pour les bars des TGV. Aujourd'hui, nous sommes présents dans la plupart des grands festivals, en restauration collective, dans quelques musées nationaux et dans beaucoup de ministères. On a donc une production soutenue et nous tournons désormais en 3x8.

Combien de bouteilles produisez-vous par jour ?

Alors au départ, on produisait une moyenne de 10.000 à 15.000 bouteilles par jour. Et aujourd'hui, on est plutôt entre 120.000 et 150 000 bouteilles quotidiennes.

Combien avez-vous de salariés actuellement ?

Au départ, nous avions 18 personnes en Ariège, aujourd'hui il y en a 33. Nous avons aussi des intervenants extérieurs au principalement à Paris et Bordeaux, et on a une équipe commerciale salariée, mais qui n'est pas présentd sur site.

Comment vous expliquez ce succès? Ce n'est pas très habituel de ne pas voir l'eau qu'on boit. Il y a eu des réticences à ce contenant opaque ?

La nouvelle expérience peut être un peu bloquante, mais principalement sur le marché français. Des contenants opaques, il en existe plein aujourd'hui : ça ne choque personne de boire un jus de fruit ou un Perrier dans une canette. Mais le fait ce soit de l'eau plate, ça a choqué tout le monde. Je pense maintenant que les gens sont allés au-delà de ça. Aujourd'hui, c'est un contenant qui a énormément de succès parce qu’il est principalement bio-sourcé, qui permet donc un vrai recyclage vers quelque chose de pérenne : des bacs à fleurs, tes tables de pique-nique ou des bancs. Le seul défaut de ce produit aujourd'hui, c'est que nous ne parvenons pas encore à produire que des petits contenants, 33 ou 50 : il nous fait résoudre ce problème technique.

Est-ce que vous avez des projets de nouveau packagings ?

Cet été, nous allons lancer des bouteilles type gourdes en aluminium qui permettent d'être remplies. La démarche reste donc la même on cherche toujours à trouver le produit le plus écoresponsable possible.