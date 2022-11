La Nouvelle éco : un an après son ouverture, le restaurant associatif de Villefontaine en ébullition

Le restaurant associatif de La Caravane des Possibles est ouvert depuis un an dans le quartier de Servenoble à Villefontaine. L'association s'est lancée dans le pari de l'économie sociale et solidaire en souhaitant accueillir des personnes de tous les âges et de tous les profils. Dès le départ, l'association a employé une cheffe en cuisine, aujourd'hui un autre salarié va rejoindre l'équipe pour aider à l'entretien du restaurant mais au quotidien, ce lieu fonctionne grâce à l'engagement de plus de 50 bénévoles qui se relaient au restaurantcomme Jean-Pierre Héraut et Femie Querite. Ils font le point sur cette première année réussie

France Bleu Isère : Cela fait un an maintenant que le restaurant est ouvert ici. Comment ce lieu de La Caravane des Possibles vit ? Vous avez un petit peu de monde le midi ?

Jean-Pierre Héraut : Oui, c'est assez irrégulier, mais il y a pas mal de monde. Le maximum, c'est 30 personnes et souvent on est autour de 30 personnes, voire 32, 33 donc il vaut mieux réserver.

Est-ce que les gens du quartier viennent ? On sait que c'était l'objectif aussi de créer du lien dans ce quartier de Villefontaine.

Femie Querite : Pour les personnes du quartier, c'est les samedis soir ou les samedis après-midi. On organise des ateliers cuisine, pâtisserie donc les personnes du quartier viennent pour ces événements là.

Toutes ces activités, que ce soit les animations, le restaurant ... reposent sur des bénévoles. Vous en cherchez toujours ?

Jean-Pierre Héraut : Oui, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles pour que chacun puisse se reposer et que chacun puisse venir sur des temps qui conviennent à son emploi du temps. Des fois des gens qui viennent un petit peu, après qui reviennent moins. Tout ça, c'est la vie de l'association et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des bénévoles qui nous rejoignent pour participer à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner. On recherche ça.

Justement le fait qu'il y ait du bénévolat, ça participe aussi à la vie de ce quartier dans le sens où il y a des personnes qui ont trouvé une activité en venant ici...

Jean-Pierre Héraut : Il y a une certain bénévoles qui sont demandeurs d'asile ou qui n'ont pas encore leurs papiers. Ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils sont très, très contents de venir ici pour avoir une activité. C'est très important pour nous et c'est très intéressant.

Un an derrière vous, une nouvelle année qui s'ouvre : quels sont les projets pour La Caravane des Possibles ?

Jean-Pierre Héraut : Essayer de continuer aussi bien parce qu'on se rend compte qu'on a mis la barre très haute. Donc on est très contents de tout ce qu'on fait mais il faut pouvoir continuer. L'objectif, c'est de continuer aussi bien et puis d'être toujours dans cette diversité, faire venir des gens du quartier.

Femie Querite: Et justement aussi créer un lieu pour Villefontaine et les alentours. Il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas encore fait le pas. Donc je les invite à venir nous découvrir. Je conseille de venir découvrir la cuisine de Laetitia, elle cuisine avec beaucoup de saveurs, des odeurs qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y a plein d'animations régulières qui sont assez intéressantes. On peut tricoter, on peut jouer aux échecs, on peut jouer aux jeux de société. On peut regarder le site avec le programme et vous allez voir l'ambiance de café qui est conviviale, qui est pour tous. Vraiment, c'est ouvert pour tout le monde.