La nouvelle éco : un artisan lance sa sellerie dans son garage à Tuffé-Val-de-la-Chéronne

Des fauteuils, des sièges de voitures anciennes ou d'engins de chantier. Claudy Bodin répare tout dans son atelier installé dans son garage de Tuffé-Val-de-la-Chéronne. L'artisan sarthois a lancé la Sellerie générale tufféenne, lundi 4 janvier 2020.

Pendant trente ans, Claudy Bodin a été employé par la sellerie de Pontlieue, au Mans. L'entreprise a fermé en 2019 et il s'est retrouvé au chômage quelques mois. Le temps de se retourner et de reprendre contact avec une partie de son ancienne clientèle. Il en a récupéré une dizaine : "quelques entreprises de travaux publics, quelques carrossiers et quelques garages". Parmi ses clients, on trouve aussi des mairies, comme celle de La Ferté-Bernard, mais aussi des particuliers.

Carnet de commandes complet pour trois mois

Pour les entreprises de travaux publics, Claudy Bodin effectue "des réparations de siège de camion ou de tractopelle suivant leur besoin". Il répare également les fauteuils des voitures anciennes ou récentes, voire des utilitaires.

Dans son atelier, Claudy Bodin a tout ce qu'il faut pour remettre d'aplomb n'importe quel siège. - Claudy Bodin

"Dans la sellerie, il y a beaucoup de demande, notamment pour les vieilles voitures et les beaux fauteuils, donc le confinement ou le couvre-feu n'empêchent pas mon travail", souligne Claudy Bodin. Grâce à ses anciens contacts, avec qui le sellier est resté en très bon terme, son carnet de commandes est plein jusqu'à fin mars.