La Nouvelle éco : un atelier artisanal modèle est construit à Ciron

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la communauté de communes Brenne-Val de Creuse a une action en faveur de l’immobilier d’entreprise. C’est à ce titre que répondant à une demande d’une entreprise de son territoire, AB Bâtisseurs à Ciron, elle s’est engagée dans la construction d’un atelier artisanal de près de 1000 m2.

“Cette entreprise est actuellement située à proximité d’habitations et a besoin de locaux mieux adaptés”, explique Claude Mériot, le président de la communauté de communes. Le chantier a débuté en janvier sur la zone artisanale de Ciron pour une livraison en septembre. Le coût s’élève à 826 000 euros. L’État et la Région soutiennent ce projet, l'un et l'autre, à hauteur de 188 000 euros. Une fois terminé, le bâtiment sera loué à AB Bâtisseurs.

Des matériaux bio sourcés

Loïc Bonneau, le directeur de cette entreprise créée en 2009, fait la promotion sur ses chantiers des matériaux bio sourcés. Le choix des matériaux (chanvre, paille, bois et pierre) pour construire cet atelier s’inscrit lui-même dans cette démarche environnementale avec l’envie d’en faire un bâtiment modèle avec, à la clé, des économies d’énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Tout au long de sa construction, des visites découvertes vont également être organisées pour des personnes éloignées de l'emploi en partenariat avec des structures d’insertion comme Idées en Brenne et la Maison Familiale Rurale. Objectif : faire découvrir des métiers qui sont en tension et susciter des vocations.