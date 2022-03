La nouvelle éco : un atelier de la Haute-Vienne créé des objets avec des vieux draps recyclés.

L'atelier ESN comme Economie Simple et Naturel a été créé il y a quelques années à Feytiat par Sindy Notaire. Très attachée à la nature et originaire de l'île Maurice, elle récupère tous les draps de nos grands-mères pour créer des objets qu'elle décore. Elle a aujourd'hui trouvé son public.

Lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure il y a quelques années, Sindy Notaire ne pensait pas que son atelier créé à Feytiat tiendrait plus d'une année. Et pourtant la réalité lui a donné tort car aujourd'hui les objets qu'elle réalise à partir de tissus recyclés ont trouvé une clientèle. "En ce moment il y a une tendance à recycler et à faire attention à la planète et c'est pour cela qu'on apprécie mon travail" explique Sindy Notaire.

"Je travaille avec des matières inutilisées pour les rendre encore plus belles"

"Pour créer j'utilise les vieux draps de nos grands-mères qu'on retrouve dans les armoires et qui sont en lin ou en chanvre" explique encore Sindy Notaire. "Moi je les recycle, je les sur-cycle, ce sont des matières inutilisées prêtes à être jetées mais que je rends encore plus belles" poursuit la jeune femme qui fabrique notamment des bouillotes , des sacs, des tabliers et plus récemment des chaussons chauffants. Sindy Notaire récupère notamment les draps qu'elle customise auprès des associations caritatives ou dans les vide-greniers.

Une inspiration qui lui vient de l'île Maurice

Originaire de l'île Maurice dans l'océan indien Sindy Notaire est très attachée à la nature et aux fleurs qu'elle reproduit sur ses créations mais ce sont aussi ses origines modestes qui l'ont poussé à recycler. "Depuis toute petite pour avoir des choses je travaillais sur de la récup' et sur tout ce qui me tombait sous la main" confie la fondatrice de l'atelier ESN à Feytiat que l'on peut rencontrer sur de nombreux marchés d'artisanat et notamment à la chambre des métiers de la Haute-Vienne lors de ses expositions annuelles.