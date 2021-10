La nouvelle éco : un atelier de maroquinerie de luxe s'installe à Louverné en 2022

L'entreprise bretonne Bagage France Luxe ouvre un atelier de fabrication de sacs de luxe à Louverné, au nord de Laval au premier semestre 2022. Près de 250 salariés y travailleront dans les six prochaines années.

La nouvelle éco s'intéresse tous les matins, sur France Bleu Mayenne, à l'économie de notre département, et aux secteurs d'activité qui se relancent après plusieurs mois de crise sanitaire.

Des sacs de luxe

Ce mardi à Laval, à Espace Mayenne, un immense job dating à été organisé dans le cadre de la semaine de Laval Emploi. Des dizaines d'entreprises ont réalisé des entretiens d'embauche, dont BFL, Bagage France Luxe. Elle va fabriquer des sacs de luxe dès le premier semestre 2022 à Louverné. BFL recrute donc une quarantaine d'artisans dès maintenant.

"On offre la possibilité à tous de devenir maroquinier, on propose une vraie reconversion professionnelle à tous, on propose aussi des formations. Il faut simplement avoir déjà des aptitudes concernant le travail manuel" explique Nadège Rigot, responsable des ressources humaines de la société.

Un seul client

BFL est un sous-traitant breton spécialisé dans la maroquinerie de luxe. L'entreprise ne travaille que pour une seule maison de luxe parisienne. Dès le début d'année prochaine, BFL s'installera provisoirement dans des ateliers en location avant de prendre ses quartiers dans la zone d'activité de la Motte Babin et de recruter dans les six prochaines années près de 250 salariés.