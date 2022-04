La nouvelle éco : un atelier de réparation de vélos pour intégrer des jeunes à Montpellier

Réparer des vélos pour intégrer le monde du travail. Un atelier de réparation de vélos est mené depuis le mois de février avec des jeunes déscolarisés entre 16 et 19 ans sous la Protection de l'enfance, quartier Saint-Clément à l'ouest de Montpellier. L'association Un Toit Où Apprendre forme 12 jeunes à réparer, vendre des vélos et à connaître le vocabulaire qui va avec. Ils peuvent ensuite faire leur stage à Décathlon, notamment celui d'Odysseum à Montpellier.

Entretien avec Franck Lancia, salarié de l'association Un Toit Où Apprendre.

Vous apprenez donc à un groupe de 12 jeunes entre 16 et 19 ans sous la Protection de l'enfance, à réparer des vélos ?

C'est même un diplôme qui leur permet d'être formés en technicien vendeur en sport en général et avec une option cycle bien cadrée.

Et le but, c'est de les intégrer dans la ville de Montpellier et dans le monde du travail ?

Le but, c'est d'essayer de les intégrer dans les entreprises. Que ce soit les petits magasins ou même les grosses structures type la TAM. Ou avec un de nos gros partenaires sur l'opération, Décathlon. Notamment celui d'Odysseum à Montpellier qui prend nos jeunes en stage et les professionnalise. On veut trouver pour eux un avenir un peu plus large que si on les avait sectorisés sur un métier. L'idée c'est de leur proposer un métier qui est un peu différent de ce que leur propose d'habitude, souvent orienté sur le bâtiment ou la restauration.

Comment ça se passe, ces ateliers ? Racontez moi.

C'est une formation qui, en temps normal, est délivrée par exemple par l'Afpa. Ça dure 400 heures. Chez nous, elle fait 1400 heures. Le choix de l'avoir prolongé, c'est d'y intégrer forcément une adaptation des cours de français et une adaptation de ce qu'on appelle le FLP. C'est le français, langue professionnelle, qui est basé sur notre expérience de six ans d'accompagnement de ces jeunes pour les orienter spécifiquement sur le métier qui choisissent et d'avoir des cours orientés sur ces métiers et non pas faire du général.

En quoi c'est utile pour ces jeunes que vous accompagnez de participer à ce genre d'ateliers ?

Ça leur donne un projet. C'est leur donner une reconnaissance de ce qu'ils savent faire. Ils ont une pratique professionnelle qui est très intéressante. On va valoriser leur savoir-faire et on va leur apporter un savoir-être lié à ce que, en théorie, on obtient à l'école. Ils vont y gagner une approche sur le monde du travail qui est totalement différente, qui va leur permettre de se construire eux mêmes.

Et après, ils vont devenir des professionnels. Mais l'intérêt d'avoir transformé cette formation de 400 heures en 1400 heures, c'est qu'on leur laisse le temps d'appréhender la profession, le métier et le savoir-être dans une entreprise. Le contact avec les clients est complètement différent parce que là, il est structuré, il est organisé et c'est très enrichissant pour eux et c'est enrichissant pour aller pour l'équipe.

Votre atelier est situé 160 rue d'Alco, quartier Saint-Clément à Montpellier. Pour quel type de réparation peut-on venir vous voir?

Pour tout type de réparation. On a de l'utilisateur du quotidien qui va travailler en vélo et très content lors que son pneu crève sur la route de pouvoir s'arrêter et réparer. On a aussi des vrais sportifs qui déposent leurs vélos en entretien la semaine, qu'ils récupèrent le vendredi et qui partent faire leur randonnée le week-end. On s'adapte aussi un peu au fur à mesure de ce que l'on nous demande.

Les réparations coûtent une dizaine d'euros, plus d'informations sur le site de l'association Un Toit Où Apprendre ou sur leur page Facebook.

