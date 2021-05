La nouvelle éco : un bar à jeux s'installe à Sablé-sur-Sarthe

Des flippers, des bornes d'arcade, un baby-foot ou encore un terrain de pétanque intérieur... le Ludobistrophile ouvre ses portes mercredi 19 mai avec une ambition : proposer des jeux et de la bonne humeur à ses clients en plus des boissons.

Certains bars vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 19 mai. Le Ludobistrophile, lui, va même ouvrir pour la toute première fois à Sablé-sur-Sarthe. Comme son nom l'indique, entre deux verres, ce bar proposera un environnement ludique avec des jeux dispatchés un peu partout. "On a des flippers, des fléchettes, un baby-foot, des bornes d'arcade, des jeux de cartes et même un terrain de pétanque intérieur et un autre à l'extérieur", détaille le gérant Steven Pirotais, "tous les jeux qu'il y avait dans les cafés dans le temps, on les retrouve dans mon bistrot".

Steven Pirotais n'était pourtant pas destiné à ouvrir son propre bar. "J'ai été frigoriste pendant des années, et j'ai fait pas mal de petits boulots", explique-t-il. Mais en 2019, "j'ai eu envie de changement dans ma vie professionnelle. Avec des copains, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus jouer comme avant dans les cafés. Comme j'avais une collection de flippers, je me suis dit que j'allais monter un bar à jeux. Et voilà, un an et demi plus tard, il est prêt à accueillir des clients".

Les terrasses prêtes pour l'ouverture

Pour le moment, Steven Pirotais sera seul derrière le bar, pour tenter de "démarrer tranquillement", comme il dit, surtout vu l'incertitude autour des ouvertures et fermetures décidées au gré des confinements. Mais tout est déjà prêt pour accueillir les premiers clients qui se présenteront mercredi matin. "Je serai là dès 8h du matin pour l'ouverture, j'ai une grande terrasse devant, une grande terrasse derrière, je peux accueillir 80 personnes sans problèmes. Il y aura de quoi asseoir et servir tout le monde".