La nouvelle éco : un boîtier qui détecte les déchets dangereux au centre de tri de Calce

Ce sont parmi les principaux ennemis des travailleurs de centre de tri : les DASRI, pour Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. Les aiguilles, les cathéters déjà utilisés peuvent parfois entrer en contact avec les employés. Une piqûre, une coupure peut entraîner de gros risques d’infection.

Pour tenter de parer au maximum les dangers, le site de Calce fait l’objet d’une expérimentation depuis le début du mois d’avril : une machine qui détecte automatiquement les déchets dangereux. L’engin est développé par l’entreprise LIXO, dont Marjorie Darcet est une des co-fondatrices. Elle était ce lundi matin l’invitée de la Nouvelle Éco sur France Bleu Roussillon.

“Il s’agit d’un petit boitier qui contient une caméra industrielle et un micro-ordinateur, dans lequel est placé un algorithme qui est entraîné pour détecter les DASRI. Concrètement, on détecte la présence d’un déchet, et on envoie une alerte, qui peut arriver soit sur un téléphone, soit sur un tableau de bord installé à proximité de la ligne de tri.”

Lorsqu’ils arrivent au centre de tri, les DASRI sont généralement déjà dans des boîtes dédiées, qui s’ouvrent au moment d’un tri mécanique. Le contenu à l’intérieur de la boîte se répand, et c’est là qu’intervient le boîtier. “L’idée est de détecter en amont, pour éviter que les déchets ne se répandent au moment de l’étape de tri manuel.”

Il s’agit pour le moment d’une phase de test, d’autres sont menées ailleurs en France. "Il reste encore quelques améliorations à apporter. Notre objectif est d’arriver à une phase d’industrialisation à la fin de l’année" précise Marjorie Darcet.