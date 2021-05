La Nouvelle Eco : un bracelet connecté pour prévenir des agressions

Un bracelet pour prévenir des proches dès qu'on est dans une situation de danger, c'est la promesse de Ludivine Romary, la fondatrice de MyEli. Ce dispositif est spécifique et dédié aux femmes. Il ressemble à un bijou ordinaire, et se fond dans votre tenu.

"J'étais avec des copines, et elles arrêtaient pas de me dire de leur envoyer un message pour leur dire que j'étais bien rentrée après une soirée", se souvient Ludivine Romary, la fondatrice de MyEli. C'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un bijou, qui ne ressemble en rien à un bracelet électronique de protection, mais qui permet de prévenir des proches, en cas d'agression ou de problème. Il ressemble à un jonc, argenté ou doré, avec au centre un petit dôme en caoutchouc noir.

L'idée est de le mettre, "comme si on portait une montre" explique Ludivine Romary. En une pression, un SMS d'alerte est envoyé aux numéros rentrés sur l'application qui va avec le bracelet. La localisation GPS est activée, et enregistre votre trajectoire. Une fois que le bouton a été activé, il est possible de déclencher une alarme pour faire fuir l'agresseur, et/ou d'enregistrer ce qui est en train de se passer. Enfin, pour rassurer vos proches, il suffit de double cliquer sur le bouton afin qu'un SMS signale que vous êtes bien rentrée chez vous.

Le bracelet utilise le Bluetooth pour se connecter au téléphone, dans un rayon de 10 mètres. Il est destiné aux femmes, dans un premier temps, au prix de 85 euros pour la version argentée, et 90 pour la dorée. Il est possible de pré-commander le bracelet. Ludivine Romary aimerait que des villes s'associent à son projet pour le démocratiser. Plusieurs l'ont déjà contactée. C'est également le cas d'associations contre les violences faites aux femmes, comme la Maison d'Ella à Bordeaux. La fondatrice pense à en faire d'autres versions, notamment pour les enfants et pour les hommes.

