La nouvelle éco : un breton crée "Crokan", des céréales saines et bio pour toute la famille

Un Rennais vient de lancer sa start-up : Crokan. Des céréales saines et bio, nutriscore A et préparées dans l'ESAT de Rosporden (Finistère).

"L'idée m'est venue, comme un déclic, quand j'ai appris que j'allais être papa pour la première fois, au printemps 2020", indique Damien Guiavarch, qui se rappelle les céréales qu'il consommait enfant : trop grasses et trop sucrées. "Dans les rayons des supermarchés, ce sont toujours les mêmes produits 20 ans plus tard, malgré les beaux discours", ajoute le fondateur de Crokan qui veut agir pour créer de meilleurs produits.

Il existe plusieurs saveurs : chocolat, figue ou noix de coco. - David Tran

Contrairement aux céréales industrielles que l'on trouve sur le marché, les siennes ne sont composées que de quatre à cinq produits : flocon d'avoine, sucre de coco, "le seul sucre recommandé par l'OMS", noisette ou amande, et du chocolat, des figues ou noix de coco "pour la saveur". Les recettes, de nutriscore A, ont été co-créées par une nutritionniste, un boulanger et 20 familles pendant six mois. "Ce sont des céréales qui calent, on n'aura pas envie d'un second bol après le premier et ça évite les fringales dans la matinée", insiste Damien Guiavarch.

Collaboration avec l'ESAT de Rosporden

Pour élaborer son projet, le fondateur de Crokan s'est rapproché de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de Rosporden dans le Finistère. "C'est un vrai partenaire, qui m'a permis aussi d'améliorer un peu la recette", sourit-il, dans le souhait de favoriser une économie sociale et solidaire. "Ils m'accompagne de A à Z. Ils font la production, ils mettent en sachet et ils s'occupent de la partie logistique et de l'expédition des céréales", précise le créateur.

Pour un paquet de 10 petits-déjeuners, il faut compter entre six et sept euros. Les produits devraient être commercialisés dans les magasins bio de la région Bretagne d'ici l'automne 2021. En attendant, les céréales sont disponibles en précommande sur le site Ulule.