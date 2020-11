La Nouvelle Éco : un bus à burgers à Parthenay

Son restaurant de Pompaire ne reste ouvert que le soir pour des pizzas et burgers à emporter. Et le patron ne peut s'y résoudre. Lors du premier confinement, Samuel Dandin avait déjà investit dans une camionnette. Il avait pressenti un nouveau confinement. Son nouvel outil, un ancien bus de transport scolaire déjà transformé en bus pour la formation culinaire, il est allé l'acheter du côté de Marseille.

Le Sam's burger commence à trouver sa clientèle parthenaisienne midi et soir sur le parking du centre de contrôle technique Dekra. Samuel veut coûte que coûte conserver ses quatre salariés et son propre emploi, entre sa fourgonnette, son bus, et ses ventes à emporter le soir dans son restaurant de Pompaire.