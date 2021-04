À Marcelcave, un village de 1300 habitants à l'est d'Amiens, une bande de neuf copains redonnent vie au Café de la Place, à côté de la mairie, 12 ans après sa fermeture. Le chantier est en cours, un gros travail, car ce ne sera plus seulement un café, mais un café associatif.

La bâtisse de trois étages est en cours de rénovation pour réunir des artisans, marchands, habitants en un lieu associatif et solidaire.

En attendant une vie meilleure où les restaurants, bars et café rouvriraient, Jean-Philippe De Oliveira qui s'est présenté aux élections municipales face au maire actuel Alain Savoie, et huit autres Marcelcavois ont décidé de redonner vie au Café de la Place, fermé depuis 12 ans. Un projet associatif qui va réunir un grand nombre d'acteurs de la vie locale : épiciers, producteurs, comédiens, artisans, musiciens, les jeunes du village comme les aînés. Un modèle de vie qui s'inscrit dans une économie sociale et solidaire :

La Nouvelle Eco : un café fermé depuis 12 ans se transforme en café associatif à Marcelcave Copier

Les responsables ont donc vu les choses en grand pour redonner vie à ce lieu d'échange à l'abandon : "ce que l'on aimerait c'est mettre en avant tous les savoirs-faire possible du secteur, de fédérer et de créer de la rencontre au sein du village. Pour se lancer nous allons demander des aides financières mais nous aimerions être les plus indépendants du système économico-politique pour montrer qu'il y a d'autres façon de penser l'économie locale. Nous n'excluons pas de créer une monnaie locale par exemple", explique Jean-Philippe De Oliveira.

Des ateliers pour tous les âges et des animations comme des concerts et des pièces de théâtre ambianceront le lieu. L'ouverture du café dans un premier temps est prévue pour septembre.