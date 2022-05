La Nouvelle éco : un camion-épicerie fait halte dans les villages du nord-ouest de l’Indre

Quand je suis dans mon camion, je n’ai pas l’impression de travailler. C’est plutôt un art de vivre, je suis dans le partage”, confie Laurent Perez. Après 32 ans passés au service expédition et logistique chez Vuitton à Issoudun, il a eu envie de changer de vie : “Je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus, que j’avais besoin d’autre chose, de me sentir utile, d’être plus dans la vraie vie.”

Il pensait reprendre une exploitation de fabrication de fromages de chèvres mais le projet n’a pas abouti. Ce sont des reportages à la télévision qui lui ont donné l’idée de créer une épicerie ambulante. En août 2018, après une rupture conventionnelle, il se met à parcourir la campagne à l’est d’Issoudun au volant de son camion, L’Épicerie des villages.

Un service de proximité très apprécié

Il constate très vite qu’il répond à une attente, en particulier des personnes âgées, qui ont du mal à se déplacer. Au fil des mois, sa tournée s’agrandit. L’Épicerie des villages s’arrête aujourd’hui dans une vingtaine de villages et de hameaux de l’Indre et du Cher, où il n’existe pas de commerce de proximité. Il stationne sur la place du village mais aussi devant le domicile de certains clients réguliers.

Il propose quelque 800 références dont de nombreux produits locaux : fromages de chèvre, légumes, fruits, yaourts, farine, huile... “Si quelqu’un me demande un produit en particulier, une marque de biscottes par exemple, je le note et je lui apporte la semaine suivante”, explique-t-il.

Un nouveau camion

Fin février, il a fait l’acquisition pour 60 000 euros d'un nouveau camion de sept mètres de long, plus grand, qu’il a fait aménager selon ses besoins. Il a également embauché sa compagne à mi-temps pour le seconder. Laurent Perez est heureux de rendre service aux personnes qu’il rencontre : “Je n’ai pas fait ça pour faire fortune, je cherche juste à gagner ma vie. Je ne regrette rien sauf peut-être de ne pas avoir la décision plus tôt.”