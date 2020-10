La Nouvelle Eco : Un centre d'informations pour aider les entreprises en difficulté

Alors qu'une vague de faillites d'entreprises est attendue, la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault relance le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises.

Le nombre de défaillances d'entreprises risque d'être de plus en plus élevé dans les mois à venir. Après avoir bénéficié des aides de l'Etat, les entreprises devront passer à la phase de remboursement. Dans l'Hérault, 13 000 entreprises ont perçu deux milliards d'euros d'aides, notamment de chômage partiel et de prêt garantie Etat (PGE).

"Aujourd'hui, on considère que les entreprises sont sous perfusion. L'Etat a, certes, joué le jeu par le chômage partiel, par le PGE, par les reports de prêts et les reports de charges des entreprises. Mais il va bien falloir, un de ces jours, les payer", s'inquière Thierry Ducros, président du CIP, Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises.

Une première vague de faillite pourrait survenir dès le 15 octobre.

"Les charges liées au troisième trimestre sont à honorer le 15 octobre. Mais là, il va y avoir également les premiers remboursements de autres charges. Les chefs d'entreprise devront anticiper des problématiques de trésorerie futures", prévient Thierry Ducros.

Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault met en place le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises.

"Lorsque le chef d'entreprise constate que quelques clignotants sont au rouge, il doit contacter le CIP. Nous évaluerons les difficultés de l'entreprise. Nous organisons notamment Les entretiens du jeudi. "

Au sein de ce CIP, le chef d'entreprise est ensuite reçu par un collège d'experts de manière tout à fait anonyme et confidentielle.

"Ce collège est composé d'un expert comptable, d'un avocat et d'un juge au tribunal de commerce qui prendront le temps d'étudier la situation actuelle de l'entreprise et éventuellement, de l'orienter vers toutes les solutions d'aide aux entreprises existantes", précise Thierry Ducros.

Pour contacter le CIP, les entrepreneurs.ses peuvent joindre le 04.99.51.53.80 ou contacter par mail le centre dédié : cip@herault.cci.fr