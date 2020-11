La nouvelle éco : un chef bordelais lance une box gastronomique à emporter

Comme beaucoup de restaurateurs obligés de fermer boutique, Sylvain Renzetti, le chef du Son à Bordeaux, avait lancé ses plats à emporter lors du premier confinement. Mais le résultat ne lui avait pas du tout plu. "Le réchauffage au micro-ondes massacre les viandes, les sauces imbibent les emballages cartons et les petits légumes se transforment en général en purée ! Au final dans l'assiette, cela ne ressemble plus à rien", s'amuse le chef.

Voyant arriver ce deuxième confinement à grands pas, il a donc recherché dès le mois de septembre, une idée qui lui permettrait d'allier les avantages de la vente à emporter, mais sans les inconvénients. Et c'est après plusieurs nuits blanches qu'il affirme avoir eu cette idée lumineuse de la box. À l'intérieur, vous retrouvez de quoi préparer et dresser un menu gastronomique pour deux avec entrée, poisson, viande et dessert. "En fait je prépare tout comme si j'assurais le service dans mon restaurant" raconte Sylvain, "je fais pré-cuire les viandes, les poissons je vous découpe les petits légumes, et vous mets tout ça sous vide. Une fois à la maison vous n'avez plus qu'à utiliser une poêle et à rajouter une pincée de sel et c'est tout !!! En 30 minutes vous avez dressé votre repas gastronomique pour deux" promet-il.

Des tutos sous forme de sketches sur Youtube

Pour finir de convaincre les plus réticents, ou ceux qui débutent en cuisine, Sylvain complète chacune de ses box avec un tuto pas à pas sur youtube, où il se filme lui-même en train de monter le menu. Bref, "sans être débrouillard en cuisine tout le monde peut réaliser un dressage de fou, les clients sont d'ailleurs souvent surpris de ce qu'ils arrivent à faire" assure-t-il.

Le prix de cette box gastronomique pour deux : 56 euros, à venir chercher directement au restaurant rue Paul Louis Lande ou en livraison sur Bordeaux.

Menu de cette semaine

Roulé de Magret Fumé

Crème de Panais, Grué cacao, foin de poireaux et poudre de panais.

Merlu à l'hibiscus

Risotto lié à la betterave, poivre Voatsiperifery, réduction cidre et Pomme Red Moon.

Volaille farcie aux marrons et épices du Liban

Agatha fumée, potimarron rôti, oignon confit et chou de bruxelle, crème aux Dattes de Medjoul.

L'Oeuf du dragon Sanshool

Mousse poire Williams et Mirabelles, coeur aux herbes et Brède Mafane

Pour toute info: son-restaurant.fr7