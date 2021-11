La nouvelle éco : Un chef de Florensac propose des cours de pâtisserie à domicile

Après avoir été chef pâtissier pendant plus de 25 ans, Florent Cantaut a lancé sa propre entreprise, Sweets-consulting, pour donner des conseils sur la pâtisserie. À la sortie du premier confinement, il a lancé un nouveau service : des cours à domicile. Originaire de Florensac, il intervient dans l'Hérault et dans toute l'Occitanie.

Interview avec Florent Cantaut.

Ces cours à domicile, c'était votre réponse à la crise sanitaire. Pour quelles raisons? Vous pensez que c'est la pâtisserie de demain?

Je ne sais pas si c'est la pâtisserie de demain. Mais je pense que les gens apprécient de plus en plus pâtisser. On l'a vu pendant le premier confinement. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de personnes, amatrices et professionnelles, poster des photos de leurs réalisations. Ça va des desserts simples ; comme les fondants au chocolat, les tartes aux pommes ou les flancs ; aux choses plus complexes comme la viennoiserie.

Je m'adapte. Par exemple, il y a un élève, une fois, qui m'a dit qu'il voulait maîtriser le croissant. Eh bien, on en a fait! - Florent Cantaut

Vous proposez vos cours aux particuliers pour apprendre à confectionner des desserts parfois techniques, comme des macarons. Il faut avoir des compétences particulières?

Je ne pense pas qu'il faille avoir des compétences particulières... En fait, avec quelques conseils d'un professionnel, on peut facilement réaliser des macarons chez soi. Après, ce que je dis aussi lors des cours, c'est que il ne faut pas rester sur une frustration. Il y a quelques gestes comme ça qui demandent de l'exercice régulier. Et à force de s'entraîner, on arrive à maîtriser le geste. Le macaron, s'il n'est pas complètement rond, c'est pas grave. Ce qui est important, surtout, c'est de se faire plaisir et ensuite, par la suite, de faire plaisir autour de soi.

Jusqu'ici, vous travaillez avec des professionnels. En quoi c'est différent?

On est focalisé sur la pâtisserie mais on prend le temps de discuter, parce que là, il n'y a pas besoin de résultats immédiats, disons... Et par exemple, pour ça, je me rends au domicile avant le cours pour voir quelle place on a. Et le jour J, je rapporte tous les ingrédients.

On essaie de savoir pourquoi ces personnes ont le désir de faire de la pâtisserie. Quel est l'objectif? Certains viennent en famille. Est-ce que c'est pour transmettre quelques recettes à leurs proches ou à leurs enfants par la suite? Avec d'autres, on parle travail. Est-ce que, la pâtisserie, c'est une envie de s'échapper un peu de leur quotidien? Il y a plusieurs paramètres qui nous permettent d'en savoir un peu plus et aussi de savoir comment appréhender la personne pour l'aider à donner le meilleur d'elle-même.