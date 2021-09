La nouvelle éco: un Click & Collect piéton Auchan à Amiens

Le concept est inédit et s'adresse à ceux qui vivent dans le centre-ville d'Amiens ou qui y travaillent et qui peuvent récupérer leurs courses avant de rentrer chez eux. Ce Click & Collect Auchan piéton a ouvert ses portes il y a deux mois au 35 rue des Jacobins.

La commande se fait en ligne comme pour un drive classique à Auchan Dury. Et vous pouvez aller la retirer trois heures après. C'est le drive de Dury qui gère les commandes. Un livreur fait quatre allers et retours par jour pour fournir la boutique. Il y a actuellement entre 20 et 75 commandes par jour C'est la suite logique des drive selon Philippe Othacehe, le directeur du magasin Auchan Dury qui gère celui de la rue des Jacobins.

Philippe Othacehe, le directeur du magasin Auchan Dury qui gère celui de la rue des Jacobins. Copier