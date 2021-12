La nouvelle éco : un club pour faire connaître les entreprises du territoire Briance Sud-Haute-Vienne

Elles ne sont que 10 pour l'instant mais "nous sommes en train de proposer à toutes les entreprises" assure le président. Grégory Do-Espérito est le président que club d'entreprises Briance sur-Haute-Vienne qui vient de se créer. 10 entreprises qui ont décidé de se fédérer pour ensemble se faire mieux connaître.

Méconnues sur leur propre territoire

"Nous avons fait un constat sur notre territoire rural que _les entreprises n'étaient pas connues de la population locale_" explique le président du club. Après plusieurs réunions avec les élus de la communauté de communes ainsi qu'avec la Châtaigneraie Limousine et Territoire d'Industries est née l'idée de se réunir au sein de ce club "pour mobiliser tout le monde". Et de préciser : "Suite à la crise que tout le monde a subie, toutes nos entreprises sont en phase de recrutement de personnels et il était important pour pouvoir continuer à développer nos entreprises que l'on se fasse connaître."

Des offres non pourvues

Un enjeu de taille alors que lors de leur dernière réunion, indique Grégory Do-Espérito, "il y avait 10 entreprises autour de la table et il y avait 15 offres d'emploi qui n'étaient pas pourvues". "L'objectif c'est vraiment la communication, ajoute le président. _C'est vraiment pour montrer à la population qu'il y a de l'emploi possible en milieu rural_." Un message que le club a d'ores et déjà prévu de transmettre aux collégiens des deux établissements de Pierre-Buffière et de Saint-Germain-les-Belles. D'autres réflexions sont lancées pour favoriser l'emploi dans le secteur mais aussi pour proposer des services innovants aux employés actuels, notamment le club va mettre en œuvre une application covoiturage.