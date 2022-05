La nouvelle éco : un coach à domicile pour les bricoleurs débutants dans l'Hérault avec Ozreno

Fini de se prendre la tête devant une notice illisible pour comprendre comment monter un meuble. La société Ozréno, lancée en mars 2021 à Baillargues, s'adresse à celles et ceux qui ne savent pas manier un marteau habilement. Le coach en bricolage, Johan Casquet, se déplace dans tout l'Hérault pour vous transmette son savoir-faire. Il peut venir pour des petits comme des grands travaux. Que ce soit pour poser une étagère, pour refaire l'électricité d'un logement ou pour poser du placo. La tarification de son service se fait à l'heure.

Entretien avec Johan Casquet, coach en bricolage et co-gérant de la société Ozreno.

Vous vous adressez à celles et ceux qui ne savent pas bien manier le marteau et le tournevis, c'est ça ?

Tout à fait. Le but, c'est de rendre le bricolage accessible à tout le monde.

Pour quels types de services peut-on faire appel à vous ?

Pour à peu près tout. On va des petits travaux de bricolage, que ce soit fixer un cadre, faire des joints de salle de bain ou poser des étagères jusqu'à de la rénovation complète. Comme par exemple faire une extension de sa maison, poser du placo, une isolation, refaire l'électricité. Ensuite, on a des projets à plus long terme où on a tout un accompagnement avec le design, les 3D, on prépare vraiment le chantier. On accompagne au rythme du client. Ça peut être très bien un chantier qui est étalé sur une semaine, sur un mois, sur six mois. C'est vraiment en fonction du rythme et du budget du client.

Vous êtes tout seul à faire ça ?

Pour le moment, nous sommes deux. Il y a mon épouse et moi-même. Mon épouse se charge de toute la partie architecture, design, préparation et administratif. Et moi, je suis sur la partie coaching.

Ce n'est pas un service ou les clients vous appellent et vous faites à leur place. Vous leur apprenez à faire ?

Le but c'est la transmission du savoir, c'est que tout le monde soit capable de faire ses travaux soi-même. Le coaching, sur le principe, c'est que je me déplace avec l'outillage et mon savoir-faire et je transmets mon savoir faire au client.

Est-ce que vous pourriez m'indiquer une fourchette de prix ? Si on fait appel à vous, pour combien on peut en avoir ?

Tout dépend du projet. Ce qui est assez simple à calculer, c'est qu'on facture en temps. Parce que nous facturons des heures de coaching. Une journée complète est facturée, soit sur des journées de 6 h ou des journées de 8 h, donc 375 ou 480 €. À savoir que ce sont des cours à domicile, des services à la personne. Donc on est déductible à 50 % des impôts.

Le client paye donc le temps du service, pas le service en lui même ?

Exactement, peu importe le type de service. Par exemple, une pose d'étagères va peut-être nous prendre une ou deux heures. Il va y en avoir pour à peu près 130 euros, donc 75 euros après déduction fiscale. Par exemple, quelqu'un qui a un chantier sur une journée complète où on va cloisonner une chambre ou refaire l'électricité. Il y en aura pour 480 euros, soit 240 euros après déduction d'impôt.

Vous vous déplacez dans tout l'Hérault ?

Oui, je me déplace dans tout l'Hérault et même au delà.

Johan Casquet, avant de lancer votre société, vous étiez déjà très sollicité pour vos talents de bricoleur ?

Je suis électricien et j'ai rénové à titre personnel mes habitations. Effectivement, j'ai été amené à bricoler avec les amis, avec la famille à transmettre mon savoir-faire. Et c'est ce côté là qui m'a donné envie de créer Ozreno et d'en faire une profession au final.

Vous en aviez marre d'aider à droite, à gauche gratuitement ?

Non, parce que c'est un plaisir. J'aime toujours voir quelqu'un satisfait de ce qu'il a fait et de savoir que c'est moi qui lui ai permis de le faire. Je trouve que c'est vraiment une grande satisfaction. Si en plus, je peux gagner ma vie avec ça, c'est cadeau.

Plus d'informations sur le site internet d'Ozréno. Johan Casquet est joignable au 07 85 75 97 72.