La Nouvelle éco : un coffee shop va ouvrir place Monestier à Châteauroux

C’était un ancien magasin dédié aux arts de la table qui était fermé depuis une vingtaine d’années. Delphine Chambonneau va redonner vie au lieu en y ouvrant dans quelques jours l'Albert coffee shop, le prénom d’un de ses grands-pères.

ⓘ Publicité

Les commandes se passeront au comptoir. On pourra y déguster toute une gamme de cafés, de thés, de jus de fruits et de légumes. Une petite restauration y sera également proposée : tartines, sandwiches, salades et pâtisseries, le tout fait maison. L’établissement sera ouvert du mardi au samedi dès 7h30 et jusqu’à 20h (21h les jeudis, vendredis et samedis). Le dimanche, il sera ouvert de 10h à 18h avec une formule brunch de 11h à 15h.

Après trois années en Chine

Après trois ans comme conseillère économique au consulat de France à Shangaï, Delphine Chambonneau est revenue dans sa ville natale en 2019. En 2020, elle a été élue conseillère municipale dans l’opposition. “Quand j’étais étudiante, j’ai travaillé dans la restauration et j’avais en tête d’ouvrir un commerce”, explique-t-elle.

De très gros travaux ont été nécessaires : “Il a fallu tout casser pour pouvoir reconstruire sur du neuf.” Les délais se sont allongés notamment à cause du Covid, il a fallu faire preuve de patience. Prévue au printemps, l’ouverture se fera finalement le 15 décembre. L’Albert coffee shop comprend un espace intérieur de 200 m2 et une cour de 70 m2 qui sera aménagée en terrasse aux beaux jours.