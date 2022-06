La Nouvelle éco : un collectif veut créer un tiers-lieu autour de la transition écologique à La Tour-du-Pin

Le collectif le Quart-Lieu est à la recherche d'un local et d'Isérois motivés pour créer un tiers-lieu associatif à La Tour-du-Pin. L'objectif est d'ouvrir aux habitants un lieu convivial autour de la transition écologique où différents projets pourraient voir le jour.

Le Quart-Lieu veut créer un lieu où échanger et construire des projets entre particuliers, entrepreneurs ou associations sur la transition écologique

Créer un lieu convivial pour agir localement dans le domaine de la transition écologique. C'est l'objectif du Quart-Lieu, un collectif qui souhaite ouvrir un tiers-lieu à La Tour-du-Pin autour de plusieurs associations et entreprises engagées pour l'environnement ou l'économie solidaire. Pacôme Lepoutre, membre du collectif, présente ce projet.

France Bleu Isère : D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est qu'un tiers-lieu ?

Pacôme Lepoutre : Alors il y a des dizaines, si ce n'est plus, de définitions du tiers-lieu. Mais un tiers-lieu est un endroit partagé et la définition du tiers, c'est que ce n'est ni la maison ni le travail. Donc ce sont toujours des lieux partagés entre différentes personnes, entreprises, associations pour leurs activités. Le nôtre, en l'occurrence, est un cas de tiers-lieu associatif.

Un tiers-lieu associatif, certes, mais quand même avec des professionnels qui pourraient vous rejoindre. En tout cas, c'est le projet. Quels seraient les avantages pour eux de venir dans ce tiers-lieu ?

L'intérêt pour ces entreprises, c'est le partage, les synergies possibles entre les futurs utilisateurs du tiers-lieu. On insiste beaucoup pour que notre initiative ne soit pas juste une somme d'autres initiatives, mais qu'il y ait quelque chose de plus, que quelque chose puisse ressortir de plus grand que juste la somme de ces éléments.

Donc finalement, autour de cette synergie que vous décrivez, voir naître ici d'autres projets autour de cet axe de la transition écologique ?

Oui, tout à fait. Ce lieu sera à la fois un endroit collaboratif et aussi un lieu d'expérimentation où les acteurs, les habitants, les associations, les entreprises, pourront se rencontrer, pourront faire germer des nouvelles idées pour les expérimenter et les mettre en place au sein du tiers-lieu ou à l'extérieur. Mais ce sera avant tout un lieu de rencontres que nous voulons très convivial.

Pourquoi vous avez fait ce choix, finalement, d'implanter un tiers-lieu sur ce thème de la transition écologique à La Tour-du-Pin ?

A l'origine, tous les créateurs de l'association avaient noté un manque dans les lieux existants à La Tour-du-Pin. Nous étions tous déjà engagés, soit dans la transition, soit dans la solidarité, et nous souhaitions un nouveau lieu qui apporte un élément qui est majeur pour nous, la convivialité. Il y aura pour cela dans le futur lieu, un bar ou un restaurant, ou les deux, probablement associatifs. Cela permettra de créer cet espace de convivialité pour tous les acteurs et pour tous les extérieurs, pour donner cet espace où l'on pourra réfléchir ensemble et créer l'avenir de La Tour-du-Pin.

Pour éviter d'utiliser toujours le terme "transition écologique" qui est complexe et qui peut porter à confusion, nous avons écrit ensemble une phrase. Nous souhaitons donc créer un lieu convivial où pourraient se rencontrer toutes celles et ceux qui veulent agir pour un avenir désirable et soutenable. C'est cette dernière expression qui peut facilement remplacer le terme "transition écologique".