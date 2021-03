La nouvelle éco : un collectif veut créer une monnaie locale à Reims

Cette nouvelle monnaie n'a pas encore de nom, elle n'en est qu'à l'état de projet. Ils sont pour le moment dix, à oeuvrer dans le collectif "projet de monnaie locale rémoise" afin de la mettre au point. Dix membres actifs, qui croient en ce nouveau moyen d'échange, dont le principe de base est qu'il ne peut pas être spéculé. Cette monnaie doit avant tout transiter plus rapidement qu'une monnaie classique selon Kamille Guillabert : "L'objet physique d'un billet va perdre tant de pourcent de sa valeur au bout d'un semestre, donc on a intérêt à l'échanger plutôt qu'à le garder dans son fond de caisse. C'est le principe de la monnaie fondante".

1 euro = 1 unité de monnaie locale.

La valeur financière de cette monnaie serait la même que l'euro, mais c'est sa valeur philosophique qui est importante pour les membres du collectif, qui la voient comme une monnaie complémentaire : "Quand on va dans un commerce qui l'utilise, on sait chez qui on va", précise Kamille Guillabert, "On va reprendre les valeurs de l'écologie, de la solidarité, le citoyen... on les rend concrètes".

La confiance entre acheteurs, producteurs et commerçants est également au coeur de cette monnaie et c'est ce qui séduit Sylviane Fréon, elle aussi membre du collectif : "C'est ce qui est le plus important pour que personne ne se sente floué. J'ai vu que certaines monnaies locales proposaient même des crédits pour aider des entrepreneurs en difficulté ou des artisans. C'est une possibilité à étudier". Il existe déjà 80 monnaies locales en France et pour concrétiser la sienne, le collectif "projet de monnaie locale rémoise" cherche de nouveaux membres.