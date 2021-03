La nouvelle éco : un concours aux bonnes idées pour les entreprises industrielles du Grand Reims

Le concours s'adresse aux entreprises du secteur industriel engagées dans une démarche RSE, Responsabilité Sociétales des Entreprises. Elles peuvent candidater jusqu'au 16 avril sur le site de l'agence de développement économique de la Marne.

Trois trophées seront remis et dotés d'une somme d'argent. 30 000 euros pour le coup de coeur . 15 000 euros pour les deux autres prix à suivre, l'un dans la catégorie des moins de 50 employés, l'autre dans la catégorie des plus de 50 salariés. Des sommes issues d'un fond de revitalisation économique, abondé lors de départ de la société Itron.

Cultivez votre attractivité

" Cultivez votre attractivite", c'est bien le thème de ce concours ouverts aux bonnes idées." L'éventail est large, précise Johanna Gobit, la directrice générale de Marne développement, cela peut être des actions pour favoriser l'égalité homme/femme, les achats responsables, optimiser sa flotte de véhicule, sa consommation de papier . Cela peut aussi les initiatives mises en place pour améliorer la qualité des relations avec les partenaires ou les clients." Il s'agit bien d'identifier les bonnes actions déjà en application et de les faire connaitre.

Le jury de personnalités locales qualifiées se réunira le 20 mai prochain.

