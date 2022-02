La nouvelle éco: un couple d'Abbeville veut lancer son atelier de souffleur de verre

Le couple a besoin d'un apport de 20.000€ pour mener leur projet à bien. Marie-Gwendoline et Mauro, sont des passionnés de cette matière magique. Ils sont verriers tout les deux à Blangy-sur-Bresle mais veulent travailler à leur compte.

"On veut ouvrir un atelier avec un magasin pour vendre et exposer nos pièces. On proposerait aussi des initiations et des démonstrations comme venir souffler sa boule de Noël. Notre but est d'échanger autour du verre" précise Marie-Gwendoline.

Pour Mauro d'origine italienne le verre c'est une histoire de famille. Sur la cagnotte en ligne ils demandent 20.000€, les fours coûtent très cher, c'est pour ça que les banques demandent beaucoup de garanties. Leur projet est de s'adresser à tous à travers leur art. Pour donner c'est ici.