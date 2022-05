La Nouvelle Éco : un couple de pâtissiers s'installe à Châteauroux pour reprendre une chocolaterie

Karim Benyounes et sa compagne ont quitté la région parisienne pour reprendre une pâtisserie-chocolaterie à Châteauroux. Avec l'envie d'y apporter une nouveauté : des pâtisseries orientales !

La pâtisserie-chocolaterie de Thierry Desnoël à Châteauroux change de main ! C'est un couple originaire de la région parisienne qui vient de reprendre les rênes du magasin. Karim Benyounes et sa compagne viennent de s'installer dans la boutique sur l'avenue Marcel-Lemoine et prennent leurs marques.

Lors d'une semaine de vacances en Berry l'été dernier, le couple et ses enfants ont le déclic. "En visitant, on est tombé sur cette affaire qui était en vente, alors on a sauté le pas, raconte celui qui est cuisinier de formation. J'ai beaucoup aimé la région, j'ai trouvé que la ville était très sympathique".

Accompagnés par Thierry Desnoël, qui vient de prendre sa retraite, le couple continue de cuisiner les pâtisseries de la région et y ajoute une nouveauté. "J'ai ramené une touche orientale et méditerranéenne, je propose des pâtisseries orientales", explique Karim Benyounes. Il continue également de proposer les fameux chocolats, qui ont fait la renomnée du magasin. "Je fais aussi les baptêmes, les mariages, les réceptions", ajoute le cuisinier, qui propose également des prestations de traiteur, salé et sucré.