La Nouvelle éco : un couple originaire de Picardie ouvre un restaurant à Châteauroux

L’idée leur trottait dans la tête depuis un moment, elle est devenue réalité : Fiona Messier, 30 ans et Adrien Mazingarbe, 29 ans, vont ouvrir leur premier restaurant à Châteauroux. Originaires tous deux de Picardie, ils se sont connus dans une cuisine centrale à Amiens où ils ont travaillé durant six années, elle comme diététicienne, lui comme second de cuisine.

Un effet confinement

“Pendant le premier confinement, on s’est retrouvé sans travail, les écoles étant fermées. C’est là que l’on s’est dit que c’était le moment de changer de vie et de s’installer dans une autre région”, explique Fiona Messier. Ils arrivent en juin 2020 à Châteauroux où vit la sœur d’Adrien Mazingarbe. Ils n’avaient pas prévu au départ de s’y fixer : “On a été très bien accueillis, on s’y est senti bien”, confie la jeune femme qui trouve à s’employer dans des commerces tandis que son compagnon suit des formations.

Agents immobiliers, la sœur et le beau-frère d’Adrien Mazingarbe leur font visiter le restaurant L’Entre nous rue Henri-Barboux qui était fermé. C’est le coup de cœur. “Il n’y avait plus que les murs. Il a fallu racheter tout le matériel. Il n’a pas été facile de trouver une banque qui nous fasse confiance”, reconnaît le jeune cuisinier.

L'établissement est situé dans le centre-ville de Châteauroux. - Le Philos'œuf

Soutenus par la BGE et Initiative Indre, le jeune couple va donc ouvrir vendredi 16 décembre leur restaurant qu’ils ont dénommé Le Philos’œuf qui proposera notamment des recettes autour de l’œuf comme l’omelette soufflée et de leur région natale. “Nous aurons une petite carte. Nous travaillerons à partir de produits frais et locaux et pour les desserts nous allons faire appel à Clément Dorangeon du Goûter de Clément”, précise Fiona Messier.

Entre inflation et flambée du coût de l’énergie, Fiona Messier et Adrien Mazingarbe sont conscients que le contexte n’est pas des plus favorables mais “on va essayer de faire face”, disent-ils. Le restaurant sera ouvert du mardi au samedi. Sa capacité sera d’une trentaine de couverts dans un premier temps avec l’espoir de recruter et de faire plus par la suite.