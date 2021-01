La nouvelle éco : un début de soldes "en demi-teinte" dans les Pyrénées-Orientales

Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 20 janvier. Et visiblement les clients ne se sont pas rués dans les boutiques lors de cette première journée. Malgré le couvre-feu, les commerçants comptent sur les weekends pour vendre un peu plus et engranger de la trésorerie.

Un mois pour faire des bonnes affaires. Les soldes d'hiver ont donc débuté ce mercredi et se termineront le 20 janvier prochain. L'occasion pour les commerçants, en théorie, d'augmenter les recettes après plusieurs mois chamboulés par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Pourtant la première journée de soldes était plutôt "en demi-teinte" regrette la colliourencque Sylvie Bonafos, présidente de la fédération départementale de l'union des commerçants. "On a pas vu grand nombre dans nos boutiques. La période est morose. Les gens sortent beaucoup mois et ça se ressent dans les magasins de vêtements."

Cette année, les commerçants doivent également composer avec un couvre feu à 18 heures. "Évidemment ça n'arrange rien" regrette Sylvie Bonafos qui veut malgré tout rester positive. "La préfecture a autorisé l'ouverture des commerces pour les trois prochains dimanches de janvier. On peut espérer avoir vraiment plus de monde le weekend. D'autant que si mercredi les centre-villes étaient calmes, les zones commerciales, elles, ont attiré plus de clients."