La Nouvelle Eco : "un déclin automatique" des vendeurs non-alimentaires sur les marchés de Haute-Vienne

La crise du coronavirus a eu un double impact sur les marchés de plein air, dont la physionomie est totalement bouleversée depuis quelques mois. Si les commerces alimentaires ont profité d'un regain d'intérêt pour les produits locaux, les vendeurs de prêt-à-porter et autres produits manufacturés sont à la peine. Une situation amplifiée par la manière dont certains maires ont géré cette crise selon Didier Besse, président des commerçants de marchés en Haute-Vienne.

L'exemple du marché Marceau à Limoges

Ce samedi à Limoges, les clients du marché Marceau ont retrouvé les stands de produits non-alimentaires, autorisés à reprendre leur activité suite à une décision de la mairie. Une reprise trop tardive pour Didier Besse, qui rappelle que l'état leur avait donné le droit de reprendre en même temps que les commerçants alimentaires.

"C'est discriminatoire" tempête le président des commerçants de marchés en Haute-Vienne. S'il comprend la volonté de réduire le nombre de stand, il estime qu'il aurait fallu plutôt tirer au sort deux groupes mixtes et les faire à travailler un samedi sur deux, plutôt que de privilégier les uns au détriment des autres. Aujourd'hui ce n'est plus d'actualité, mais la situation n'est pas totalement satisfaisante pour autant, car des réorganisations ont aussi eu lieu.

La fin du mélange des commerces alimentaires et non-alimentaires

A Limoges, comme l'avait décidé la commune de Panazol il y a plusieurs semaines, les vendeurs sont désormais répartis dans deux zones distinctes, alimentaire d'un côté et non-alimentaire de l'autre. "C'est un bouleversement total" s'agace encore Didier Besse, car ça risque de priver les professionnels de certains achats.

"Quand nous sommes mélangés, un client prend son poireau ou sa salade par exemple et passe devant un stand de prêt-à-porter ou de produit manufacturés. Il peut avoir le coup de cœur et il achète. Ce cas de figure on ne l'aura plus !"

Certains vendeurs ont déjà baissé les bras

En 2020, certains vendeurs de produits manufacturé ont déjà arrêté leur activité selon le président des commerçants de marchés en Haute-Vienne. Dans cette configuration, il estime que leur précarité va forcément s'accentuer et que d'autres vont disparaître. Lui-même avoue : "pendant des dizaines d'années j'ai fait mon métier avec passion et aujourd'hui je suis presque résigné." Il va malgré tout continuer de tenir son stand chaque dimanche sur le marché de Panazol, mais d'autres vont sans doute s'arrêter. "C'est un déclin automatique" conclut Didier Besse avec amertume.