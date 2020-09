La nouvelle éco : un étudiant lance une appli pour obtenir des promotions dans des commerces dijonnais

Une nouvelle application qui fera peut-être des adeptes en Côte-d'Or. Elle s'appelle "Avantages +", elle sort le 13 septembre, et elle doit permettre, en échange de 5 euros tous les mois, d'obtenir des promotions dans une cinquantaine de commerces, en particulier à Dijon : cinémas, restaurants, boutiques de prêt-à-porter...

Pour en savoir plus sur l'appli, France Bleu Bourgogne a rencontré son créateur, l'étudiant côte-d'orien Benoît Holdynski.

C'est quoi exactement le concept de "Avantages +" ?

C'est une appli qui propose des offres dans de multiples enseignes sur Dijon. C'est une carte qui sera entièrement digitalisée sur le smartphone, il n'y aura pas de carte "physique". Par exemple si vous avez envie de vous faire un restaurant ou un cinéma entre amis ou en famille, vous pourrez regarder les restaurants sur la carte Avantage +, sur l'appli smartphone. Ensuite, vous sélectionnez le nom du restaurant, le montant de l'offre proposé sur l'appli. Il faudra juste cliquer ensuite, et avant de payer la note, il faut présenter ça au restaurateur, et la réduction se fera automatiquement. Par exemple, dans le restaurant gastronomique L'Oiseau des ducs, le client économisera 15 pourcents sur la note.

Le contexte sanitaire ne vous a pas gêné pour faire avancer votre projet d'appli ?

Non pas vraiment, parce que le but de l'appli c'était justement d'apporter un soutien aux commercants qui ont souffert du contexte sanitaire. Les utilisateurs l'ont subi aussi dans leur travail. Cette appli va permettre aux restaurants d'attirer des clients gratuitement, et aux utilisateurs d'avoir des offres chez les restaurateurs ou chez les enseignes partenaires.

Beaucoup d'applications sont créées tous les ans, vous pensez que la vôtre peut durer dans le temps ?

Oui bien entendu, puisque je vais essayer de toucher un maximum de personnes. Cette appli peut s'adresser aussi bien à un jeune qu'à un actif. J'ai voulu aussi proposer une grande diversité dans l'appli. On peut aussi bien profiter d'une enseigne de restauration rapide que d'un restaurant gastronomique.