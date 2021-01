La nouvelle éco : un distributeur automatique de fleurs installé à Fixin

On connaissait les distributeurs automatiques pour les boissons, le pain, voire les pizzas. À Fixin, les horticulteurs Aubry ont installé fin 2020 un distributeur automatique de fleurs et de plantes. Une manière, entre autres, de s'adapter aux contraintes de la crise du Covid-19.

Tout le monde s'adapte face à la crise du Covid-19 et ses conséquences, en particulier les commerçants. Illustration à Fixin, au sud de Dijon, avec les horticulteurs Aubry. Ils ont installé fin décembre 2020 un distributeur automatique de fleurs et de plantes sur leur exploitation, au bord de la route départementale. "On est fermés les dimanches, on ferme un peu plus tôt, c'est pour que la clientèle ne se casse pas le nez chez nous", raconte l'horticulteur Jérémy Aubry.

Une période difficile pour les horticulteurs

Par définition, l'horticulture est un domaine où il faut pouvoir prévoir, pour organiser les semis. Sauf que depuis le premier confinement, difficile d'anticiper, avec une situation sanitaire et des règles fluctuantes. "On est en train de préparer le printemps, mais on ne sait pas trop où on va en fait, regrette Jérémy Aubry. On y va pas-à-pas".