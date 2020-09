La nouvelle éco : un distributeur de gel hydroalcoolique premium fabriqué dans la Drôme

Un distributeur de gel hydroalcoolique haut de gamme produit à Romans (Drôme). L'entreprise Exsto vient de lancer Wellhy. Le projet a vu le jour pendant le confinement. "On s'est posé des questions, on cherchait un moyen de participer à l'effort, explique Christophe Torrès, le PDG. On ne pouvait pas faire de masques, pas de gel hydroalcoolique non plus. C'était compliqué de fabriquer des visières. Et puis à un moment, on en a commencé à utiliser ces distributeurs de gel."

Le PDG constate plusieurs défauts et veut donc y remédier. "Sur Wellhy, on peut régler le débit du gel pour éviter de se faire éclabousser. Il est aussi adapté aux personnes à mobilité réduite, car on peut l'utiliser avec le pied et la main", explique Christophe Torrès.

Christophe Torrès, PDG de exsto était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Wellhy coûte 439 € TTC, "un prix de moyenne gamme pour un produit haut de gamme" assure le PDG d'Extso.