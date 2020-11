La nouvelle éco : un drive de créateurs et d'artisans sur la route de Haute-Loire

À Saint-Didier-en-Velay, l'Atelier N7 propose un drive de créateurs et d'artisans depuis le premier confinement. Un système qui reprend tout son sens depuis deux semaines et le reconfinement.

Emie Latestaire, vous êtes céramiste et la fondatrice de l'Atelier N7. C'est un drive de créateurs à Saint-Didier-en-Velay qui nous permet d'acheter des objets d'arts et d'artisanat d'art. Comment cela fonctionne ?

L'Atelier N7 est une association qui a pour but de promouvoir les métiers d'art et la création artistique en Haute-Loire. Nous avions un atelier partagé, une boutique, un lieu d'échange. Pendant le confinement tout s'est arrêté et on s'est demandé comment s'entraider. On avait notre site internet et notre webmaster nous a créé un drive. Chaque créateur présente son travail sous forme de 10 photos. L'idée c'est de recréer de lien entre les acheteurs et les artisans et les artistes.

La Nouvelle Eco avec l'Atelier N7 Copier

Combien d'artisans y participent ?

Pour l'instant nous sommes 8. D'autres sont en attente et suite à ce deuxième confinement nous avons décidé de mettre en place la gratuité de ce service. Il leur suffi d’adhérer à l’association pour 20 euros et jusque fin juin ils pourront exposer gratuitement sur le site. C'est un début de plateforme quand on n'a pas tout de suite pu créer un site internet. Cela permet de rebondir très vite. Il faut qu'on s'entraide d'autant plus qu'on voit qu'on a pas le soutien des pouvoirs publics en ce qui concerne l'art et la culture.

C'est une bonne façon de sauver la saison à l'approche des fêtes de Noël. Le système existe depuis le 1er confinement, ça marche ?

Oui on a déjà eu des ventes sur des bijoux comme sur des œuvres d'art, des tableaux. Plus on sera nombreux, plus on sera visible, plus il y aura un effet boule de neige.

En savoir plus

Le site internet

La page Facebook