La nouvelle éco : un drive piéton a ouvert dans le centre-ville d'Auxerre

Un nouveau drive s'est ouvert mi-janvier à Auxerre. Un drive piéton de l'enseigne Leclerc. Jérôme Chaufournais est le directeur du magasin à Auxerre

On connaissait les drive automobiles, un peu moins les drive piétons qu'on trouve plutôt dans les grandes villes. Qu'est-ce qui a motivé ce projet à Auxerre ?

C'est tout simplement pour coller aux nouvelles évolutions d'usage et aussi permettre à un bâtiment emblématique du commerce auxerrois de reprendre du service. Nous avons entièrement réhabilité l'immeuble laissé vide par le départ du commerce auxerrois de vêtements Jack et ce drive piéton lui redonne vie et permet de contribuer à faire venir des clients en centre-ville.

Dans ce drive piéton, le client commande ses courses sur Internet et les récupère directement au comptoir. Est-ce que le choix est le même qu'en magasin ? Et les prix sont-ils plus élevés pour compenser le temps de préparation des commandes ?

Pas du tout. On cumule au contraire les avantages. Le premier est la praticité : on fait ses courses sur le site puis, en moins de deux heures, nous les mettons à disposition du client qui peut venir les récupérer en centre-ville. 15 000 références sont disponibles au même prix qu'en magasin.

Le drive automobile de Leclerc s'est ouvert il y a déjà sept ans dans la périphérie d'Auxerre. D'autres enseignes ont suivi d'ailleurs et proposent ce service. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de la grande distribution selon vous de proposer ces nouveaux services ?

En tout cas, c'est surtout un canal contre lequel nous ne pouvons pas lutter. C'est surtout une rencontre entre le digital et le commerce classique. Cela nous donne la possibilité de réhumaniser la commande en ligne, de lui redonner du lien social justement, en permettant aux clients d'avoir une remise de commande en présentiel, avec nos vendeuses dans un endroit chaleureux qui ressemble à une épicerie d'autrefois.