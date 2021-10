La nouvelle éco : la Réserve du Mont-Blanc, le drive zéro déchet de la vallée de Chamonix

Basée aux Houches depuis trois mois, "La Réserve du Mont-Blanc" propose des produits locaux et bio conditionnés dans des contenants recyclables et consignés. Un drive zéro déchets comme il en existe déjà trois autres en Haute-Savoie

La Réserve du Mont-blanc est un drive sur le principe de la grande distribution. On commande ses articles sur internet ou par téléphone et on vient les chercher à un point de distribution, en l'occurence aux Houches à proximité de la route de Chamonix en Haute-Savoie.

Mais la différence avec un drive classique c'est que celui-ci se revendique éco-responsable. "Les produits viennent du moins loin possible, ils sont bio, et sont conditionnés dans des emballages recyclables et consignés, hormis la bière qui restent pour l'instant dans des bouteilles en verre mais nous travaillons à une autre solution " explique Sandy Brière, l'une des deux fondatrices du drive zéro déchet.

Le credo de la Réserve du Mont-Blanc : circuits courts et économie circulaire - la Réserve du Mont-Blanc

Consigne inversée

Les contenants dans lesquels nous fournissons nos produits sont consignés mais c'est ce que l'on appelle une consigne inversée. Le client ne paie que les produits, et si il nous ramène le contenant il reçoit un bon d'achat. Nous avons fait le choix de faire confiance à nos clients et de les responsabiliser pour qu'ils s'engagent à nous ramener les contenants vides. Plus ils ramènent leurs contenants, moins leurs courses leur coûtent cher"

Trois autres drive zéro déchet existe en Haute-Savoie, à Annecy, Viry et Thonon-les-Bains