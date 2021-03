La nouvelle éco : un électricien fléchois crée des luminaires déco sur-mesure

Dormir sous les étoiles depuis son lit, mettre en valeur un tableau ou un meuble. Voilà le type de décors lumineux que peut créer Nicolas Lamy, électricien à La Flèche. En octobre 2020, il a lancé son entreprise Luminoelec.

Des décorations lumineuses à la carte

En plus de réaliser des travaux d'électricité classiques, Nicolas Lamy prend des demandes plus personnalisées, plus originales. "On voit ensemble avec le client, on dessine des plans et j'essaie de mettre en vie leurs idées", explique l'électricien. Il a déjà reçu quelques demandes de devis de la part de particuliers. C'est vers eux que l'entrepreneur s'oriente même s'il ne ferme pas la porte aux entreprises, par exemple pour des locaux d'accueil ou des bureaux.

Dans une chambre d'enfant, Nicolas Lamy a monté une lumière décorative dans un bambou. - Nicolas Lamy

"Je fabrique des luminaires de décoration au plafond, au sol ou sur les murs", détaille Nicolas Lamy. "On met en valeur des tableaux, une pièce, ou alors je peux incruster de la LED ou de la fibre optique dans des branches d'arbre ou des bambous." Il est, par exemple, possible d'installer de la fibre optique au-dessus de son lit pour recréer un ciel étoilé (voir photo en haut de l'article).

Les tarifs de Nicolas Lamy varient en fonction du type d'installation demandé. "Il y a une partie fabrication, une partie installation, le matériel coûte cher, mais l'unique n'a pas de prix", sourit le Fléchois.