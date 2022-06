La Nouvelle Éco : un entrepreneur drômois crée un siège innovant et reposant pour le dos

Un siège fabriqué dans la Drôme et en Ardèche se veut innovant en maintenant les usagers debout tout en reposant leur dos sur des moments d'attente. Il a été conçu l'an dernier et depuis quelques semaines, son créateur le commercialise. La ville de Montélimar en a déjà acheté six.

Ceci n'est pas un siège. Ou enfin si, mais il ne permet pas de s'asseoir. Ce mercredi, un entrepreneur drômois présentait son concept à la première adjointe de la ville de Valence : le "DO:Z", que l'on prononce "doss" ou "doz", de l'aveu même de son créateur. Ce siège conçu et pensé dans la Drôme et dont le design a été réalisé en Ardèche doit permettre de se reposer le dos tout en restant debout. Il mesure un peu plus d'un mètre et a été conçu en acier mais il reste souple. Le DO:Z a déjà été utilisé lors du festival Aluna, à Ruoms, qui s'est achevé le week-end dernier et la ville de Montélimar a commandé ce siège en six exemplaires.

Le siège "DO:Z" vu de... dos. © Radio France - Yvan Plantey

540€ par siège

Si Valence réfléchit encore à en commander, les particuliers peuvent aussi en acheter tout comme les restaurants, bars, etc. "Il y a aussi les gares, les entreprises qui ont des bureaux", ajoute Gilles Chareyre. Il poursuit : "On s'est appuyé sur les remarques des ostéopathes et kinés qui confirment que le DO:Z permet d'entretenir une position active où l'on est debout. On veut encourager cette position." Gilles Chareyre commence à peine à commercialiser ce produit qu'il a conçu il y a un an.