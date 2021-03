La Nouvelle Eco : un entrepreneur toulousain rebondit en créant un bureau en carton pour le télétravail

Philippe Mas est designer. Sa société Modularche à Blagnac conçoit depuis dix ans des meubles en carton recyclé pour l'événementiel, les commerçants et les acteurs de la publicité qui ont besoin de présentoirs dans les salons. Des secteurs qui se sont arrêtés avec le confinement, et son activité aussi. Cet entrepreneur a vite trouvé la solution, il a conçu un bureau en carton pour faciliter la vie de tous les salariés qui doivent revoir leur intérieur pour télétravailler à la maison. « L’avantage du meuble en carton, c’est qu’il peut rapidement se plier pour être rangé une fois le télétravail terminé », explique Philippe Mas qui a su se réinventer pour rebondir et passer cette mauvaise passe. Il espère tout de même retrouver son activité normale quand le secteur de l'événementiel pourra reprendre, c’est sa principale source de revenus.

Philippe Mas - l'inventeur du bureau en carton adapté au télétravail Copier

Quelle était votre activité principale avant le COVID ?

Du mobilier pour l’évènementiel ou pour le commerce. La particularité, c'est qu'il est entièrement en carton et qu’on peut le personnaliser. Il a l'avantage d'être écologique et en terme de logistique, il est pratique parce qu'il est léger, facile à transporter, facile à stocker. On peut le remettre à plat. Il a pas mal d'avantages qui sont adaptés aux fonctions qu'on lui propose.

Vos gros clients, c’était les salons, événementiel ?

Malheureusement, c'est un secteur qui est particulièrement touché. Je faisais tout l'aménagement des stands événementiels à partir de ce mobilier en carton. Depuis le début de la crise, c’est la chute libre, donc j'ai été obligé de trouver des alternatives.

Comment vous êtes-vous reconverti ?

J'ai analysé un peu les nouveaux besoins et il se trouve que le télétravail est un sujet qui me paraissait intéressant. J'ai travaillé sur la création d'un mobilier en carton, un bureau essentiellement avec des accessoires et des parties annexes, qui permet au télétravailleur de travailler chez lui, un espace spécifique à cette nouvelle fonction qu'il est obligé d'intégrer dans sa vie au quotidien. J'ai quelque chose d'assez fonctionnel qui permet de répondre à ce besoin.

L'espace de télétravail à la maison conçu par Modularche - @Modularche

Donc, c'est un petit espace de travail chez soi ?

On peut mettre un petit paravent en carton derrière qui permet de se couper de l'intimité de la maison. Quand on fait des webcams, ça permet d’être isolé. Ensuite, il y a une partie assise, une partie bureau avec éventuellement un sur-élévateur pour mettre l'ordinateur portable, un meuble de rangement. Mais disons que la base, c'est réellement le bureau. Moi, je me suis fixé de ne pas dépasser 75 euros le bureau. Ça me paraît raisonnable par rapport même à des choses très basiques comme un tréteau planche. Il y a des rangements intégrés, des sorties de câbles, des choses de ce type.

Ça marche ?

Ça a bien démarré. Oui, j'ai commencé à avoir des entreprises qui ont voulu d'abord tester sur un mobilier pour voir si les salariés allaient s’adapter à ce mobilier en carton. Ça commence à déboucher sur des commandes de plusieurs exemplaires par entreprise. J'ai quelques salariés qui, parce que leurs entreprises n'ont pas pris la mesure de ce problème spontanément, sont venus vers moi pour acheter. Alors c'est de la vente à l'unité aux particuliers. Et là, c'est autre chose puisque moi, je suis plutôt spécialisé dans la vente en entreprise. Mais là, actuellement, je ne suis pas regardant, je prends particuliers et professionnels.

On peut dire que vous avez rebondi ?

J'ai commencé à rebondir. Bon, évidemment, j'espère retrouver mon activité principale de base. Pour l’instant, disons que cela permet de passer le cap.