La nouvelle éco : un escape game dans les rues de Montpellier avec Hunting Town

Une nouvelle activité pour se creuser les méninges tout en (re)découvrant la ville de Montpellier a été lancée en avril 2022. Un escape game en extérieur. Les joueurs sont amenés à résoudre des énigmes pendant 1 heure en observant les rues, les bâtiments du centre historique. Tout en étant accompagné par une maître du jeu de la société Hunting Town.

Entretien avec son gérant, Thibaut Giueseppi.

On connaît le principe de l'escape game en intérieur dans une salle avec des énigmes à résoudre. Mais là, on est en extérieur. Comment ça se passe ?

L'idée, c'est justement de pouvoir prendre un peu l'air, de pouvoir découvrir la ville différemment. Mais toujours avec un système d'énigmes, avec un petit peu les mêmes codes que dans un escape game. Avec 1 h de jeu, des énigmes qui tournent et un game master (maître du jeu NDLR) qui vous suit pendant l'aventure.

C'est à dire, comment se déroule la séance ?

C'est vraiment dans les rues de Montpellier. Pas forcément avec les commerçants, mais plutôt avec l'architecture, avec les rues, avec tout ce qu'on peut trouver, des petites aspérités qu'il y a dans la ville de Montpellier. Et l'idée, c'est de découvrir la ville sous un œil nouveau.

En posant parfois les yeux sur des endroits ou on ne les pose pas. C'est à dire qu'à Montpellier, on connaît la ville, elle est très belle et finalement on se balade et on ne regarde plus autour de soi. Et l'idée, c'est justement d'aller faire poser les yeux sur des détails qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus et d'y mettre des énigmes autour de ça.

Par exemple, dans quelles rues de Montpellier les gens vont devoir circuler et faire travailler leurs méninges ?

Je ne vais pas trop spéculer, évidemment, parce que le fait de trouver les lieux, c'est déjà des énigmes en soi, parce qu'il y a une carte de la ville. Mais globalement, évidemment, on va être sur l'ultra centre. On fait passer par la Comédie, par Saint-Roch, par le Carré Sainte-Anne, le Peyrou, etc.

Dans un escape game classique, on peut avoir des cadenas à déverrouiller ou ce genre de choses. Là ,en basant vos énigmes sur des rues, quelle est la mécanique à développer pour trouver les solutions ?

J'ai envie de vous dire qu'il y a autant de mécaniques qu'il y a d'énigmes. Le fait d'être en extérieur, ça nous offre des possibilités assez énormes et on peut faire tout ce qu'on veut.

Vous allez avoir, des fois, des énigmes un peu littéraires. Vous allez avoir des énigmes un peu mathématiques, des énigmes de logique, des énigmes d'observation. Il y a globalement entre huit et neuf étapes dans le parcours et vous avez quelqu'un qui vous envoie des vidéos et ces vidéos vous expliquent les énigmes. L'idée, c'est de bien répondre aux énigmes pour pouvoir passer à l'étape d'après.

À quel type de clientèle vous adressez-vous ? Est-ce qu'il faut être un expert des rues de Montpellier ? Ou avoir déjà fait d'autres escape game pour comprendre la logique ou alors vous vous adressez à un public plus large ?

C'est plutôt un public plus large. On peut aller chercher des néophytes parce qu'on n'est pas sur un scénario de jeu classique. Il ne va pas y avoir des cadenas, des codes, etc.

De la même façon, il n'est pas nécessaire d'être un expert de la ville de Montpellier. On a aussi beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur pour découvrir la ville de Montpellier. On a vraiment ces deux grands types de clientèle : les extérieurs qui viennent découvrir Montpellier et les Montpelliérains qui redécouvrent leur ville un petit peu différemment et pour prendre l'air le temps d'une heure en ville.

On peut le faire en famille ?

C'est possible de le faire en famille. Mais c'est un scénario adulte. C'est à dire que la difficulté, comme dans un escape game classique, est sur des énigmes adultes.

Par contre, c'est très sympa de le faire avec des enfants et très souvent, on s'aperçoit même qu'ils sont de bien meilleurs observateurs que les adultes parce qu'ils ont toujours le nez un peu en l'air. Ils peuvent vraiment aider à la résolution. Et c'est toujours un moment sympa en famille à partager.

Pourquoi cette originalité de le faire dehors ?

Le marché de l'escape game est un marché qui est en maturité. C'est à dire que maintenant il y en a un petit peu partout. Ils sont très bien et même ils sont en train de monter en gamme donc c'est super.

Par contre la partie extérieure c'est quelque chose qui était à notre sens un peu souvent sous exploité, sous développé. Donc on pouvait aller chercher des scénarios intéressants.

Et justement, on a essayé d'aller mettre notre patte là dedans. Comme je l'ai dit, avec plusieurs choses, avec des énigmes qui sont données par vidéo, avec une GoPro qui est installée, avec des énigmes écrites en poésie, avec de l'alexandrin.

Aujourd'hui, on est à Lyon et dans d'autres villes de France, mais c'est vrai que Montpellier, l'ouverture est toute récente et on est ravis de voir nos premiers joueurs arriver.

Combien il faut compter pour une partie avec deux parents et deux enfants ?

Globalement, ça va être autour de 20 € par personne. Après, ce sont des tarifs dégressifs. À partir de six personnes, vous êtes à 18 € par personne.

Informations et réservations sur le site d'Hunting Town.