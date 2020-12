Le confinement facilité pour les habitants de la communauté de communes de Sillé-le-Guillaume qui vient de mettre en place un espace de co-working et de télétravail.

"La Nouvelle Eco" : un espace de télétravail et de co-working à Sillé-le-Guillaume

Avec le deuxième confinement, vous êtes nombreux de nouveau à exercer votre activité en télétravail. Et ce n'est pas forcément aisé pour tout le monde. Du coup, pour faciliter l'activité professionnelle des particuliers et des entreprises, la communauté de communes de Sillé-le-Guillaume vient de mettre en place un atelier de télétravail et de co-working.

Les espaces de télétravail à Sillé-le-Guillaume - @sandrinelucas

Situé dans le centre-ville de Sillé-le-Guillaume, cet espace de travail permet à la fois aux particuliers et aux entreprises d'avoir accès à un bureau au calme, à la fibre et d'être au contact d'autres télétravailleurs. Cela peut aussi favoriser les interactions entre les différents acteurs économiques. Sandrine Lucas, la médiatrice numérique de la communauté de communes peut également vous accompagner dans vos projets et vous aider sur la conception de sites internet.

Une service sur abonnement qui revient à environ quinze euros par mois selon les formules retenues.

Pour bénéficier de ces différents services vous pouvez contacter, Gilles Fortier, responsable du développement économique est disponible au 02 43 52 06 14. et sur : économie@4cps.fr.