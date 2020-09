La nouvelle éco : un espace de travail partagé va ouvrir à Migennes

Un espace de coworking va ouvrir prochainement à Migennes (Yonne) et pour attirer les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, des portes ouvertes sont organisées au 9 rue Salengro pendant quatre jours, tous les après-midis à partir de ce mercredi 30 septembre jusqu'au samedi 3 octobre. L'occasion de découvrir des cultures numériques avec l'impression 3D, la réalité virtuelle ou encore la créativité numérique. Simon Laurent s'occupe de promouvoir cet espace de travail partagé.

Un espace de coworking ça sert à quel profil d'entrepreneur ?

A plein de profils d'entrepreneurs différents même si initialement cela intéresse davantage ceux qui travaillent dans le numérique qui peuvent travailler à distance. Mais potentiellement, on peut délocaliser sa journée de travail dans de nombreux domaines, cela peut être le comptable d'une petite TPE-PME par exemple, en fait, tous les métiers qui nécessitent d’avoir un poste connecté à internet peuvent être intéressés.

Quels sont les avantages de ce mode de travail ?

Évidemment, il y a beaucoup d’indépendants qui vont être séduit par ce type d'offre, notamment pour ne plus se retrouver tout seul durant sa journée de travail, pour se faire un réseau avec d'autres entrepreneurs locaux, et d’ailleurs souvent, on voit des projets naitre entre les coworkers au fil de ces rencontres. L'autre avantage est le prix, les tarifs sont très accessibles, de l'ordre de dix euros la journée en zone rurale (c'est beaucoup plus cher dans les espaces de travail partagés dans les grandes métropoles) et puis surtout c'est très flexible. Vous pouvez venir travailler une heure, une matinée, une journée, une semaine ou un mois, c'est vous qui choisissez.

Le coworking en pleine crise sanitaire, est-ce que cela pose problème?

Non, au contraire. Je pense même que c'est une solution car nous avons beaucoup de gens à Migennes qui vont travailler à Paris dans des grandes entreprises, sur des grands plateaux ouverts où ils vont croiser des centaines de collègues de travail. Dans un espace de coworking proche de leur domicile, ils vont réduire les risques de contagion en se déplaçant dans un périmètre restreint. On voit moins de monde dans la journée donc au contraire c'est plutôt une bonne solution. L’idée de ces portes ouvertes tous les après-midis du mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre est aussi de coconstruire ce service avec les usagers pour répondre vraiment aux attentes de ceux qui sont intéressés.