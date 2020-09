La nouvelle éco : un été "excellent" pour le domaine de la Klauss avec un taux d'occupation de 100%

Dans son écrin de verdure, le domaine de la Klauss, qui compte des chambres d'hôtel, un spa et un restaurant, fait ses comptes et ils sont très, très positifs en cette année particulière : sa fréquentation a augmenté cet été par rapport aux autres années. Le site géré par la famille Keff a profité d'un tourisme local et d'une clientèle régionale.

Il peut dire merci au coronavirus. Le patron du domaine de la Klauss affiche complet depuis sa réouverture le 12 juin. Un taux de remplissage supérieur aux années précédentes, où il tournait autour de 95%. Cet été, c'était plus encore explique Alexandre Keff : "Nous avons été complets dès notre réouverture le 12 juin, avec 100% de taux d'occupation. Dès que nous avions un désistement pour une chambre, elle été automatiquement relouée".

10 salariés recrutés pour faire face à la demande

Le domaine de la Klauss, qui compte 28 chambres, a même recruté cet été. A l'opposé de la tendance nationale, l'effectif salarié a augmenté de 18 % : "Nous sommes passés de 50 à 60 salariés pour faire face à la demande, pour s'occuper aussi de notre nouveau restaurant en extérieur, près de la piscine", précise Alexandre Keff.

Il reconnait aussi l'effet bénéfique des 100.000 bons d'achats de 30 à 50 euros distribués début juillet par le conseil départemental à des Mosellans, à dépenser dans des structures touristiques locales : "C'est bien simple, dès que le dispositif a été mis en place, nous avons reçu des demandes, comme les autres acteurs touristiques locaux". Malgré un très bel été, le patron du domaine de la Klauss reste sur ses gardes pour les mois à venir. Avec ce virus et la crainte d'un reconfinement, c'est comme si dit-il, on vivait avec une épée de Damoclès au dessus de la tête.