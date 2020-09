La Nouvelle éco : un été mitigé pour les glaces bio et artisanales de la Ferme de la Métaierie au Mans

Les sorbets bio de la Ferme de la Métaierie n'ont pas passé un très bon été. Le soleil et la chaleur n'ont pas suffi à attirer la clientèle. Cette société basée dans le sud du Mans, rue de la Foucaudière, vend ses glaces dans cinq lieux touristiques de la région parisienne : deux points de vente dans le parc du Château de Versailles, deux dans des parcs parisiens et un à Fontainebleau. "Sur Paris et Versailles, on sent une vraie baisse parce qu'il n'y a pas assez de touristes étrangers", explique Amélie Corvaisier, la gérante de la Ferme de la Métaierie. En revanche, ses sorbets se sont bien vendus à Fontainebleau grâce à la clientèle francilienne.

Des clients fidèles en Sarthe

Amélie Corvaisier a pu compter sur ses clients sarthois, fidèles au poste depuis le confinement. La gérante n'a pas eu de baisse de demande de la part des magasins bio par exemple. Elle a même eu des nouveaux clients. "Des gros supermarchés se mettent à travailler avec nous, donc c'est vraiment bon signe. Ils veulent développer le local, donc on a le vent dans le dos pour ça", souligne Amélie Corvaisier.

Amélie Corvaisier transforme des fruits en sorbet dans son atelier manceau. - Ferme de la Métaierie

Ces nouveaux contrats ne permettront pas de compenser les pertes liées au manque de touristes étrangers. "On ne va pas s'y retrouver, mais c'est moins catastrophique que ça aurait pu l'être", pense la patronne de la Ferme de la Métairie. Elle estime que son chiffre d'affaires annuel va baisser d'au moins 10% à 20%. Amélie Corvaisier a travaillé toute seule pendant le confinement. "Mon entreprise, c'est ma vie et il est hors de question que je laisse la Covid me la voler."

>>> Ecoutez la chronique "La Nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Maine